ОАЭ захотели купить у Египта часть побережья на Средиземном море

Власти столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби ведут переговоры о покупке и освоении земли премиум-класса на средиземноморском побережье Египта. Как сообщило агентство Bloomberg , сумма сделки может составить 22 миллиарда долларов.

«Это потенциальная многомиллиардная сделка, которая могла бы поддержать проблемную экономику североафриканской страны и помочь смягчить ее валютный кризис», - написали авторы материла.

Участок находится в нескольких сотнях километров к северо-западу от Каира. Египет может сохранить за собой право собственности примерно на 20% огромной территории площадью 180 миллионов квадратных метров. Сделка помогла бы Египту в преодолении «худшего валютного кризиса за последние десятилетия».

Ранее президент Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они рассмотрели дальнейшие вопросы развития двусторонних отношений, а также обсудили гуманитарную помощь сектору Газа и украинский конфликт.