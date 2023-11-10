ОАЭ ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) решили сократить объем экспорта в Россию некоторых товаров. Исполнительный орган Европейского союза уже проинформировал об этом страны - члены ЕС, сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Еврокомиссия на неделе уже сообщила послам стран Евросоюза о решении ОАЭ. Подобные меры рассматривает и Турция. Но пока официальной информации власти страны не давали.

В сентябре американская газета The Wall Street Journal сообщила, что страны Запада потребовали от Эмиратов прекратить поставки товаров двойного назначения в Россию. К таким относятся электронные компоненты, чипы и другие подобные элементы. Евросоюз и Соединенные Штаты обеспокоились тем, что попавшие под санкции товары иностранного производства попадают в РФ, в том числе через ОАЭ, Китай и другие страны.

Япония и Великобритания в совместном заявлении указали, что продолжат вводить органичения против России. Страны будут расширять экономические санкции.