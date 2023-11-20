«Параллельно Нюрнбергскому процессу прошли десятки менее масштабных судов, так называемых „малых Нюрнбергов“. В Западной Германии нацистских преступников судили не так строго, и это привело к тому, что денацификация в полной мере так и не была проведена», - объяснил он.

Историк заявил, что далеко не все немцы искренне раскаялись в преступлениях нацистской Германии. По его мнению, многие призвали казнить первых лиц для того, чтобы снять с себя вину. Михаил Мягков заявил, что несколько десятков пособников Адольфа Гитлера до сих пор живы. Они остались в Латинской Америке, Европе, США и Канаде. Россия безрезультатно требовала выдать и наказать преступников.

Германия отклонила российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН. Документ одобрили 105 государств.