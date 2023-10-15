NYT узнала, почему ЦАХАЛ отложил наземную операцию в Газе

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Операции помешала облачность Несколько высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ пояснили, что в условиях облачности пилотам и операторам беспилотников было бы сложнее обеспечивать прикрытие войскам с воздуха.

По данным собеседников NYT, десятки тысяч солдат уже получили приказ захватить город Газа и уничтожить высшее военные и политические власти анклава.

Издание отметило, что наземная операция Армии обороны Израиля может стать крупнейшей со времен Второй Ливанской войны в 2006 году. Тогда вооруженный конфликт произошел между израильской стороной и группировкой «Хезболла».

Израиль потребовал эвакуации жителей Газы Изначально наземная операция ЦАХАЛ в Газе планировалась в выходные. В воскресенье, 15 октября, представитель израильской армии заявил, что военные не будут обстреливать маршруты с севера на юг сектора Газа с 10:00 до 13:00 (по московскому времени), чтобы анклав продолжили покидать мирные жители.

Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль пересмотреть требование об эвакуации с севера анклава миллиона граждан.

Он указал, что всех заложников в Газе необходимо освободить, а гражданские лица не должны использоваться как живой щит.

«Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен», - выразил уверенность Боррель.

Газа продолжает находиться в блокаде, в анклав не поступает вода, электроснабжение, топливо и продовольствие. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), больницы, оставшиеся без электроснабжения, смогут поддерживать работу только 48 часов.

В ВОЗ уже заявили, что эвакуация более двух тысяч пациентов из сектора Газа станет просто смертным приговоров для больных. Организация также призвала власти Израиля в срочном порядке отозвать приказы о перемещении пациентов медицинских учреждений анклава.