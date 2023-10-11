NYT назвала четыре ошибки Израиля, ставшие причиной нападения ХАМАС

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Американские журналисты заявили, что первой ошибкой стала неспособность разведки Израиля контролировать ключевые каналы связи, которыми пользовался ХАМАС.

Вторым недочетом спецслужб стали изъяны в работе оборудования для наблюдения за границами. На них войска страны полагались полностью, однако палестинская сторона смогла вывести устройства из строя.

Третья ошибка заключается в том, что командование Армии обороны Израиля направила все силы лишь на одну пограничную бузу, которую ХАМАС смог захватить на начальном этапе. Это стало препятствием связи с остальными подразделениями.

Вместе с тем израильские разведчики во время прослушки палестинского командования приняли за чистую монету слова о том, что те не собираются атаковать государство.

Ранее экс-сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт предупредил Израиль о поражении в борьбе с Палестиной. Ключевые роли в данной ситуации могут сыграть ливанская «Хезболла» и недостаток помощи со стороны американского руководства.