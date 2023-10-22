Нужно убрать Байдена и свалить все на него. Давний план конгресса США

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Одна из ключевых американских газет The New York Times утверждает, что в ближайшие дни Байден столкнется с вопросам о том, смогут ли США позволить себе финансирование сразу двух конфликтов.

Компания Би-би-си не без иронии заметила, что американский лидер очень старался показать свое сочувствие к палестинцам, при этом посчитав «разумным» вложить миллиарды долларов в военную помощь Израилю.

Разногласия в конгрессе США в конце концов одобрят в некотором объеме сумму, которая пойдет на помощь Украине и Израилю, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Однако в решении этого вопроса есть две проблемы. Первая - это отсутствие спикера палаты представителей, который бы мог решать важные вопросы. Вторая - разногласия в конгрессе. Правые политики не хотят выделять деньги Украине без ясности в ее действиях.

«И вообще, какова конечная, как они это называют, „end game“ - конечная игра Байдена, на Украине», - отметил эксперт.

Левые же политики жестко выступают против поддержки Израиля. В связи с этим в конгрессе возникают разногласия.

По данным источников телеканала ABC News , Белый дом подготовил масштабный пакет помощи в размере 105 миллиардов долларов, который включает около 60 миллиардов для Украины и 14 миллиардов для Израиля.

Британская газета The Guardian отметила, что сопоставление конфликта на Украине с эскалацией на Ближнем Востоке для Байдена является способом «умолять конгресс не отказываться ни от одного из них». Кроме того, издание привело слова экс-президента США Дональда Трампа, который жестко раскритиковал своего визави.

В ходе выступления перед американцами Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля является «разумной инвестицией» в безопасность США без участия армии. Он также указал на важность американского лидерства на мировой арене. В заключение президент сказал ожидаемое: он направит в конгресс запрос о предоставлении помощи Украине и Израилю в рамках единого многомиллиардного пакета.

Реакция СМИ Западные СМИ предрекли Байдену конец после обращения о поддержке Украины и Израиля. Так, журналисты Business Insider заявили, что конгресс вряд ли одобрит амбициозный план президента. Однако, даже если это произойдет, это может стать последним крупным законодательным актом, принятым его администрацией.

«Главное, что для Байдена это может быть конец», - сказано в публикации.

Агентство Reuters заявило, что цель американского лидера - объединить в сознании населения США конфликт на Украине и войну Израиля с ХАМАС. Таким образом Байден пытается убедить общественность продолжать тратить деньги на помощь киевскому режиму. При этом издание с иронией заметило, что Украина уже «поглотила» миллиарды долларов, причем без ощутимого результата.

Американская газета The Washington Post подчеркнула, что Байден испытывает проблемы с обеспечением общественной поддержки, а среди республиканцев палаты представителей растет сопротивление.

Конец администрации Байдена При этом последствия оказанной помощи сразу запишут Байдену в вину. Конец администрации американского лидера завиднелся сразу после того, как палестинское движение ХАМАС напало на Израиль. Еще через несколько дней стало понятно, что Соединенные Штаты не вытягивают два международных конфликта.

«Для действующего верховного главнокомандующего Вооруженными силами Соединенных Штатов это сильно нездорово. <…> Когда выходишь в конгресс с такой сложной ситуацией, просишь денег, это означает, что ты все решишь, что у тебя есть план. Но все прекрасно знают, что никакого плана нет и быть не может», - подчеркнул политолог.

Кроме того, существующие на Украине и теперь уже на Ближнем Востоке неудачи нужно на кого-то списывать. Таким образом, Байден стал для демократов проблемой-2024.

Еще один вариант - отдать власть Трампу. Однако это обернется репрессиями, поскольку экс-президент США второй раз не поверит в демократию. Он будет всех сажать за решетку и жестко мстить. В заключение политолог отметил, что после вступления в гибридные конфликты аргументы против Байдена появилась именно у той партии, которая хотела решить проблему-2024 перед запуском администрации.

«А это невозможно без того, чтобы не убрать наиболее одиозные фигуры из администрации, в том числе самого президента Байдена», - заключил эксперт.

Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет поддерживать запрос Байдена о поддержке Украины и Израиля. Она отметила, что ждет от президента действий по защите американской границы от мигрантов, но вместо этого Байден делает очередные запросы о тратах на конфликты третьих странах.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева , Байден одобрил смерть ненужных ему людей, когда назвал помощь Украине «разумной инвестицией». Власти США продолжили принимать ошибочные решения, продиктованные утратой совести и ментальными расстройствами, подчеркнул политик.