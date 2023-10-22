Нужно убрать Байдена и свалить все на него. Давний план конгресса США

22 октября 2023, 01:29
Правительство США
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Ситуация в администрации президента США Джо Байдена продолжает накаляться. Из-за разногласий в конгрессе осложняется процесс решения существующих проблем. Действительно ли американскому лидеру придет конец — в материале «360».

Одна из ключевых американских газет The New York Times утверждает, что в ближайшие дни Байден столкнется с вопросам о том, смогут ли США позволить себе финансирование сразу двух конфликтов.

Компания Би-би-си не без иронии заметила, что американский лидер очень старался показать свое сочувствие к палестинцам, при этом посчитав «разумным» вложить миллиарды долларов в военную помощь Израилю.

Разногласия в конгрессе США в конце концов одобрят в некотором объеме сумму, которая пойдет на помощь Украине и Израилю, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Однако в решении этого вопроса есть две проблемы. Первая - это отсутствие спикера палаты представителей, который бы мог решать важные вопросы. Вторая - разногласия в конгрессе. Правые политики не хотят выделять деньги Украине без ясности в ее действиях.

«И вообще, какова конечная, как они это называют, „end game“ - конечная игра Байдена, на Украине», - отметил эксперт.

Левые же политики жестко выступают против поддержки Израиля. В связи с этим в конгрессе возникают разногласия.

По данным источников телеканала ABC News , Белый дом подготовил масштабный пакет помощи в размере 105 миллиардов долларов, который включает около 60 миллиардов для Украины и 14 миллиардов для Израиля.

Британская газета The Guardian отметила, что сопоставление конфликта на Украине с эскалацией на Ближнем Востоке для Байдена является способом «умолять конгресс не отказываться ни от одного из них». Кроме того, издание привело слова экс-президента США Дональда Трампа, который жестко раскритиковал своего визави.

В ходе выступления перед американцами Байден заявил, что поддержка Украины и Израиля является «разумной инвестицией» в безопасность США без участия армии. Он также указал на важность американского лидерства на мировой арене. В заключение президент сказал ожидаемое: он направит в конгресс запрос о предоставлении помощи Украине и Израилю в рамках единого многомиллиардного пакета.

Реакция СМИ Западные СМИ предрекли Байдену конец после обращения о поддержке Украины и Израиля. Так, журналисты Business Insider заявили, что конгресс вряд ли одобрит амбициозный план президента. Однако, даже если это произойдет, это может стать последним крупным законодательным актом, принятым его администрацией.

«Главное, что для Байдена это может быть конец», - сказано в публикации.

Агентство Reuters заявило, что цель американского лидера - объединить в сознании населения США конфликт на Украине и войну Израиля с ХАМАС. Таким образом Байден пытается убедить общественность продолжать тратить деньги на помощь киевскому режиму. При этом издание с иронией заметило, что Украина уже «поглотила» миллиарды долларов, причем без ощутимого результата.

Американская газета The Washington Post подчеркнула, что Байден испытывает проблемы с обеспечением общественной поддержки, а среди республиканцев палаты представителей растет сопротивление.

Конец администрации Байдена При этом последствия оказанной помощи сразу запишут Байдену в вину. Конец администрации американского лидера завиднелся сразу после того, как палестинское движение ХАМАС напало на Израиль. Еще через несколько дней стало понятно, что Соединенные Штаты не вытягивают два международных конфликта.

«Для действующего верховного главнокомандующего Вооруженными силами Соединенных Штатов это сильно нездорово. <…> Когда выходишь в конгресс с такой сложной ситуацией, просишь денег, это означает, что ты все решишь, что у тебя есть план. Но все прекрасно знают, что никакого плана нет и быть не может», - подчеркнул политолог.

Кроме того, существующие на Украине и теперь уже на Ближнем Востоке неудачи нужно на кого-то списывать. Таким образом, Байден стал для демократов проблемой-2024.

Еще один вариант - отдать власть Трампу. Однако это обернется репрессиями, поскольку экс-президент США второй раз не поверит в демократию. Он будет всех сажать за решетку и жестко мстить. В заключение политолог отметил, что после вступления в гибридные конфликты аргументы против Байдена появилась именно у той партии, которая хотела решить проблему-2024 перед запуском администрации.

«А это невозможно без того, чтобы не убрать наиболее одиозные фигуры из администрации, в том числе самого президента Байдена», - заключил эксперт.

Член американской палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что не будет поддерживать запрос Байдена о поддержке Украины и Израиля. Она отметила, что ждет от президента действий по защите американской границы от мигрантов, но вместо этого Байден делает очередные запросы о тратах на конфликты третьих странах.

По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева , Байден одобрил смерть ненужных ему людей, когда назвал помощь Украине «разумной инвестицией». Власти США продолжили принимать ошибочные решения, продиктованные утратой совести и ментальными расстройствами, подчеркнул политик.

США Конгресс США Украина Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Торговля России и Индии достигла рекордных показателей
23 октября 2023, 08:00
РИА «Новости»
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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.

Индия Россия
КНДР заявила, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке целиком лежит на США
23 октября 2023, 07:52
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Соединенные Штаты «целиком и полностью» виноваты в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Страна поддержала начало боевых действий, попытавшись переложить ответственность на Палестину. Белый дом умышленно спровоцировал разгорание ситуации, заявили на Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».

«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.

Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.

«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.

Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.

США Израиль КНДР Конфликт Израиля и Палестины

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