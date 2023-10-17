«Нужно убираться». Зеленскому посоветовали бежать с Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше немедленно покинуть страну, чтобы избежать серьезных проблем. Для этого сейчас самое время, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем YouTube-канале.
«Ему нужно убираться с Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!» - подчеркнул Никсон.
По его мнению, Зеленский и сам знает, что «время пришло»: скоро его начнут обвинять во всех неудачах на Украине.
Ранее бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски отметил, что США скоро потеряют интерес к Украине на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Он назвал день начала эскалации худшим для Владимира Зеленского, «потому что он больше не будет в центре внимания».
Ранее СМИ не раз предрекали, что Запад вконец устанет помогать Украине и она окажется в «трагической ситуации» в преддверии холодной зимы. Звучали также мнения, что и самого Зеленского ждет трагический конец.