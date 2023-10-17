Читайте нас в:

«Ему нужно убираться с Украины. Это мой совет Владимиру Зеленскому: уходи!» - подчеркнул Никсон.

По его мнению, Зеленский и сам знает, что «время пришло»: скоро его начнут обвинять во всех неудачах на Украине.

Ранее бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски отметил, что США скоро потеряют интерес к Украине на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Он назвал день начала эскалации худшим для Владимира Зеленского, «потому что он больше не будет в центре внимания».

Ранее СМИ не раз предрекали, что Запад вконец устанет помогать Украине и она окажется в «трагической ситуации» в преддверии холодной зимы. Звучали также мнения, что и самого Зеленского ждет трагический конец.