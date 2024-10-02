02 октября 2024, 14:53

«Нужно притянуть русских назад». Помпео в беседе с пранкерами сделал скандальное заявление

РИА «Новости»
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Россию следует убедить в отсутствии выгоды от партнерства с Китаем и Африкой, чтобы вернуть ее к курсу на экономическое сближение с Западом. Об этом в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися африканским чиновником, рассказал бывший директор ЦРУ и Госдепартамента США Майк Помпео. Беседу они опубликовали в Telegram-канале.

«Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели», - подчеркнул он.

Также Помпео предположил, что после окончания конфликта на Украине Россию необходимо сделать частью западной торговой системы.

Ранее пранкеры разыграли министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. В разговоре с ними глава МИД сообщил, что поляки не хотят больше защищать Украину. По его словам, вопиющий уровень украинской коррупции может привести к тому, что Европа перестанет помогать президенту Владимиру Зеленскому.

США Африка Россия Запад Китай Экономика
02 октября 2024, 12:16
Семеро израильтян погибли при стрельбе в Тель-Авиве вечером 1 октября
Global Look Press
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Семеро жителей Израиля погибли и 16 получили ранения при вооруженном нападении в Тель-Авиве накануне вечером. Об этом сообщила местная полиция.

Двое мужчин с автоматами открыли огонь в арабском квартале города. Позже их ликвидировали израильские спецслужбы.

Кроме того, накануне по Израилю нанес массированный ракетный удар Иран. Начальник Генштаба исламской республики Мохаммад Багери сообщил об атаке на две базы израильских ВВС и штаб-квартиру «Моссада». При этом, по его словам, Иран принципиально не стал атаковать экономическую инфраструктуру страны.

Также два взрыва прогремели у здания посольства Израиля в Копенгагене. Информации о пострадавших не поступало, датская полиция начала расследование.

Израиль Стрельба Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 11:46
«Очень опасное положение». Востоковед — о конфронтации Ирана с Израилем
Global Look Press
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Иран провел массированную ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября. В сторону еврейского государства выпустили несколько сотен ракет. К чему может привести конфронтация между двумя странами, рассказал 360.ru старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, востоковед Юрий Зинин.

По его словам, пока нет подтверждений от независимых источников, сколько на самом деле было ракет. Количество в разных источниках разнится от 200 до 500. При этом Зинин подчеркнул, что обе стороны оставили за собой право на продолжение конфронтации.

«Как это будет происходить? Время покажет. Но надо отметить, что, поскольку у Израиля и Ирана нет общих границ, естественно, во время обмена этими ударами нарушается воздушное пространство других, соседних стран. И это очень опасное, естественно, положение», - отметил собеседник 360.ru.

Он привел заявления иорданских военных и американского контингента в Ираке, сообщавших, что сбили некие ракеты, без уточнения, кому они принадлежали.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атаки можно было избежать , и обвинил в ней действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Израиль Иран Конфликт Ирана и Израиля
02 октября 2024, 10:50
Вандалы снова осквернили памятник Барклаю-де-Толли в Латвии
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Неизвестные осквернили в Риге памятник полководцу Барклаю-де-Толли — они обмотали скульптуру черной пленкой. Об этом сообщил корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

К посту он прикрепил видео с последствиями вандализма. По его словам, незадолго до этого памятник облили красной краской «Камер вокруг навешано, как на новогодней елке, но ни один полицейский ничего не заметил», - подчеркнул журналист.

Постамент находится в центре столице, напротив здания латвийского кабмина. Стефанов отметил, что в Латвии сносили советские мемориалы, а когда они закончились, то в стране подняли вопрос о демонтаже связанных с Россией скульптур.

О необходимости сноса памятника полководцу Барклаю-де-Толли заявлял вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил журналист.

Ранее группа вандалов в словацком селе Даргов раскрасила в цвета украинского флага памятники, посвященные памяти советских воинов-освободителей. Мемориалы очистили местные активисты.

Неизвестные осквернили в Риге памятник полководцу Барклаю-де-Толли - они обмотали скульптуру черной пленкой. Об этом сообщил корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.

Латвия Вандализм
02 октября 2024, 09:07
«Хезболла» ударила по скоплению бойцов ЦАХАЛ
Global Look Press
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Шиитское движение «Хезболла» нанесло артиллерийский удар по крупному скоплению войск ЦАХАЛ на севере Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал ливанской организации.

Атака произошла в 07:15. Армия обороны Израиля подверглась атаке в районе населенного пункта Мисгав Ам - недавно его объявили закрытой военной территорией.

«Добились прямого и точного попадания», - заявили в «Хезболле».

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных, локализованных и целевых рейдов против объектов «Хезболлы» в Ливане. Минувшей ночью израильские военные атаковали объекты шиитского движения в Бейруте.

Вечером 1 октября произошла эскалация конфликта между Израилем и Ираном. КСИР выпустил по израильским объектам около 500 ракет, 90% из них достигли целей. Американский лидер Джо Байден приказал военным заступиться за Израиль.

Израиль Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла» Конфликт Ирана и Израиля

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