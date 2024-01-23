«Нужно накачивать общественное мнение». Кремль оценил заявление Германии о «конфликте» с Россией

Официальный представитель Кремля объяснил, что европейцы потратили много денег на Украину. Президент США Джо Байден в свое время назвал это инвестицией, однако она прогорела.

«И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что огромная Россия всегда была врагом для западной Европы. Песков сравнил РФ с вылезшим из берлоги медведем, которого сознательно разбудили.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна осознавать опасность противостояния с Россией, поэтому немецкой стороне необходимо вооружаться. По его словам, сейчас ФРГ и НАТО запасаются оружием.