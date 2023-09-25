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Первая леди призналась, что не до конца поддерживала его выдвижение в первый раз. Но если супруг выдвинет свою кандидатуру снова, Зеленская поддержит его.

Она усомнилась, что политик решится на этот шаг. Во-первых, из-за военного положения на Украине сроки проведения голосования не определили. Во-вторых, народ может пожелать другого кандидата.

«Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он почувствует, что украинское общество больше не желает, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться», - сказала жена Зеленского.

Проведение выборов в 2024 году противоречит закону о военном положении, а не конституции, поэтому киевский режим сможет их провести, заявил политолог Сергей Станкевич. Политик Франц Клинцевич допустил, что голосование проведут с нарушением законодательства.

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