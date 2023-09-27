Нулевые шансы на победу не заставят США прекратить конфликт на Украине. Американский журналист — об ошибке Белого дома
Американские стратеги не продумали сценарий завершения конфликта на Украине. Несмотря на бесперспективность действий киевского режима, Белый дом выступил против любых попыток решить проблему дипломатических путем, заявил обозреватель 19Forty Five Дэниэл Дэвис.
По его мнению, главным приоритетом американского правительства после начала спецоперации должны были стать содействие ее быстрому прекращению, укрепление безопасности США и защита восточного фронта НАТО. Белый дом поступил ровно наоборот.
«Поскольку конфликт продолжается уже второй год, у Соединенных Штатов все еще нет стратегии его прекращения. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и он сопротивляется любым попыткам добиться урегулирования путем переговоров», - заметил журналист.
Американские политики многократно заявляли, что продолжат поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Дэниэл Дэвис заявил, что никто из них ни разу не уточнил, что это значит и как отвечает интересам США. Автор статьи предупредил, что продолжение финансирования и военной помощи Украине лишь увековечит это вооруженное столкновение.
Сенат США предложил пересмотреть объемы военной и финансовой помощи Украине и сократить их в 5,5 раза. В интернет попал проект бюджета.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис