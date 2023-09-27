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По его мнению, главным приоритетом американского правительства после начала спецоперации должны были стать содействие ее быстрому прекращению, укрепление безопасности США и защита восточного фронта НАТО. Белый дом поступил ровно наоборот.

«Поскольку конфликт продолжается уже второй год, у Соединенных Штатов все еще нет стратегии его прекращения. У Вашингтона даже нет представления о том, как может закончиться конфликт, и он сопротивляется любым попыткам добиться урегулирования путем переговоров», - заметил журналист.

Американские политики многократно заявляли, что продолжат поддерживать киевский режим столько, сколько потребуется. Дэниэл Дэвис заявил, что никто из них ни разу не уточнил, что это значит и как отвечает интересам США. Автор статьи предупредил, что продолжение финансирования и военной помощи Украине лишь увековечит это вооруженное столкновение.

Сенат США предложил пересмотреть объемы военной и финансовой помощи Украине и сократить их в 5,5 раза. В интернет попал проект бюджета.

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