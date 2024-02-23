23 февраля 2024, 01:28

Нуланд пообещала «разрушительные» санкции против России в ближайшие дни

РИА «Новости»
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Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что новые санкции против России будут «разрушительными». Ее слова передало РИА «Новости».

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», - сказала она.

Нуланд отметила, что «подавляющее большинство» антироссийских ограничений разработали против оборонно-промышленного комплекса России. Это должно «закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить». Она также предупредила, что в будущем США введут другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Во время встречи он подтвердил, что администрация США в скором времени объявит о новых санкциях против России.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби до этого тоже заявил, что американская сторона объявит антироссийские ограничения из-за кончины оппозиционера.

США Белый дом в США Санкции Россия Алексей Навальный Джо Байден
23 февраля 2024, 01:37
«Безумие латвийского режима». Захарова прокомментировала решение Риги переименовать улицы
РИА «Новости»
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Власти Риги вычеркивают себя из мирового культурного пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала новость о том, что рижская дума решила переименовать улицу Москвы и улицы, названные в честь русских ученых и писателей: Михаила Ломоносова, Ивана Тургенева, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Николая Гоголя.

«Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от „рижской думы“ не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима», - заявила она.

Захарова напомнила, как когда-то Украина объявила Гоголя «великим украинским писателем». Дипломат поинтересовалась мнением администрации Риги насчет этого.

Ранее депутат Верховной рады Роман Каптелов заявил, что правительство украинского города Павлограда Днепропетровской области отказалось от переименования региона. По его словам, этот вопрос «не ко времени».

Мария Захарова Ученые Россия МИД РФ Писатели
23 февраля 2024, 00:04
Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными
РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

Во время встречи американский лидер подтвердил, что администрация США в ближайшие дни объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на смерть Алексея Навального.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее тоже предупредил об ограничениях в адрес России из-за смерти осужденного блогера.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что вдова Навального выглядит счастливой, несмотря на гибель супруга. По его словам, Юлия «ждала этого события все эти годы».

США Россия Алексей Навальный
23 февраля 2024, 00:02
Белый дом попытался оправдать Байдена за его слова о Путине
Global Look Press
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Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине объяснили угрозами нацбезопасности, исходящими от России. Такое объяснение дал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на пресс-конференции, его слова привело РИА «Новости».

«У нас имеются серьезные беспокойства относительно национальной безопасности, когда речь идет о России… И президент сфокусирован на этом, когда говорит об угрозах и вызовах, исходящих от Владимира Путина и от России», - попытался оправдать Байдена Кирби.

Байден публично назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Хамское высказывание американского президента списали на старческий маразм. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза миру заключается не в климате, а в «бесполезных старикашках типа самого Байдена, которые уже впали в маразм».

США Белый дом в США Россия Владимир Путин Джо Байден
22 февраля 2024, 22:43
Посольство России направило в Госдеп «жесткую ноту протеста» из-за оскорблений Байдена в адрес Путина
РИА «Новости»
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Посольство России в США направило в Госдепартамент «жесткую ноту протеста» по поводу оскорбительного высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Информацию об этом разместили в Telegram-канале дипмиссии.

По словам российского посла Анатолия Антонова, слова главы Белого дома, который во время предвыборного мероприятия в Сан-Франциско заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин», носят возмутительный характер.

«Вряд ли нынешнюю ситуацию получится урегулировать простыми извинениями… Мы не рассчитываем на адекватную реакцию», - сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует об их бессилии и отсутствии здравого смысла.

Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее отметил, что считает оскорбления , прозвучавшие от американского лидера в его адрес, подтверждением своей правоты в том, что нынешний глава США «более предпочтителен для России».

США Госдеп США Россия Владимир Путин

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