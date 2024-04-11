«Ну и демократия!» Главу Гагаузии Гуцул тщательно проверили после возвращения из России
Главу Гагаузии Евгению Гуцул и спикера парламента автономии Дмитрия Константинова тщательно проверили в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Об этом сообщило РИА «Новости».
«В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», - заявил Константинов в аэропорту.
Сторонники встретили Гуцул и Константинова с цветами и аплодисментами.
Во вторник, 9 апреля, Евгения Гуцул прибыла в Россию с рабочим визитом. Тема визита была - поддержка Гагаузии Россией в условиях сильнейшего экономического давления на автономию со стороны Молдавии.
По словам Гуцул, президент России Владимир Путин дал понять, что не бросит Гагаузию и будет поддерживать автономию в экономическом и в социальном плане.
Ранее Гуцул пригрозила, что Гагаузия объявит о независимости , если Молдавия решит объединиться с Румынией.