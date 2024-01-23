23 января 2024, 17:49

«Нравится вам это или нет». Трамп назвал главное отличие Путина от Байдена

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин любят свои страны, в отличие от американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Путин и Си Цзиньпин, подчеркнул американский политик, очень умные и влиятельные люди, «нравится вам это или нет». Российский и китайский лидеры хотят, чтобы государства, где они правят, преуспевали. Байден же на это неспособен. Кроме того, Трамп назвал нынешнего президента США некомпетентным.

«Неспособен связать и двух слов, спуститься со сцены и найти лестницу», - напомнил он.

Байден действительно несколько раз путал слова и имена во время выступлений, падал почти на ровном месте, что вызывало и смех, и беспокойство публики. В октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре едва не рухнул, спускаясь по трапу самолета. Ранее Байден не смог самостоятельно надеть футболку. Доверие к лидеру у американцев начало падать. А на фоне войны Израиля и ХАМАС рейтинг одобрения президента вообще снизился до самого низкого уровня за время его президентства.

США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Си Цзиньпин
23 января 2024, 17:52
«Нужно накачивать общественное мнение». Кремль оценил заявление Германии о «конфликте» с Россией
РИА «Новости»
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Сейчас все европейские столицы наперегонки заявляют об эфемерной опасности от России. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова министра обороны ФРГ о возможном конфликте с РФ, сообщило РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля объяснил, что европейцы потратили много денег на Украину. Президент США Джо Байден в свое время назвал это инвестицией, однако она прогорела.

«И европейцы это понимают очень хорошо, что деньги выбросили на ветер. И им сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что огромная Россия всегда была врагом для западной Европы. Песков сравнил РФ с вылезшим из берлоги медведем, которого сознательно разбудили.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что Германия должна осознавать опасность противостояния с Россией, поэтому немецкой стороне необходимо вооружаться. По его словам, сейчас ФРГ и НАТО запасаются оружием.

Германия Кремль Дмитрий Песков Россия
23 января 2024, 17:32
Усманов выиграл суд у Forbes
РИА «Новости»
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Земельный суд Гамбурга признал статью Forbes о бизнесмене Алишере Усманове недостоверной и запретил распространение материалов из нее. Об этом сообщил РБК.

Поводом для иска стала статья Forbes о российских предпринимателях, которая вышла в феврале 2022 года. Авторы материала утверждали, что Усманов неоднократно «выступал подставным лицом президента Владимира Путина» и «решал его деловые проблемы».

Статья стала одним из ключевых обоснований при введении санкций против Усманова. Его адвокат Йоахим Николаус Штайнхефель назвал это полным институционным провалом для Европейского союза.

«Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», - сказал правозащитник.

В сентябре 2023 года сообщалось, что характеристика «олигарх» пропала из мотивировочной части санкционного списка с российскими бизнесменами. Такой термин престали применять в том числе к Алишеру Усманову.

Суд Санкции Forbes
23 января 2024, 16:13
Захарова нашла объяснение общению Байдена с «мертвыми»
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Здороваясь и общаясь с «мертвыми», президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден просто благодарит тех, кто за него голосовал. Об этом иронично заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вот все удивляются, что Байден видит мертвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», - написала она.

Комментаторы оценили иронию дипломата. Подписчики вместе с ней посмеялись над «мастером благодарностей» и добавили, что «старость не радость». Кроме того, пользователи назвали Байдена «невменяемым» и «самым позорным президентом США». Была и другая версия: американский лидер зачем-то «косит под умалишенного».

Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился , перепутав на совещании министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру и главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден
23 января 2024, 15:58
Ас-Сиси указал на высокие темпы строительства АЭС «Эль-Дабаа»
РИА «Новости»
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Строительство первой в Египте атомной электростанции АЭС «Эль-Дабаа» идет более высокими темпами, чем было согласовано. Об этом сообщил египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чьи слова привело РИА «Новости».

Во вторник президент Египта и его российский коллега Владимир Путин выступили в формате видеоконференции и дали старт началу возведения четвертого энергоблока. Объект строят при участии государственной корпорации «Росатом».

«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально», - подчеркнул ас-Сиси.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект строительства сооружения одним из флагманских для экономического сотрудничества двух стран, сообщила «Газета.ru».

Энергоблоки на реакторах АЭС в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Объект обеспечит порядка 10% энергопотребления страны, сообщил президент России Владимир Путин.

Египет Строительство Россия АЭС

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