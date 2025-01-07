«Ноющий кретин». Маск оскорбил лидера британских либеральных демократов

Британский политик заявил, что Маск «ничего не понимает» в делах королевства.

«И что же именно я не могу понять о твоем провале в деле защиты маленьких девочек Британии от массовых изнасилований, ты, ноющий кретин?» - написал предприниматель в ответ.

После этого спор прекратился.

В Британии минимум тысяча девочек подверглась изнасилованиям со стороны банд в Телфорде. Аналогичные преступления раскрыли в других городах по всему Соединенному Королевству. Ни прокуроры, ни начальники полиции не понесли ответственность.

Маск обратил внимание на проблему и заявил о причастности к изнасилованиям премьера Британии Кира Стармера. Под его руководством королевская прокуратура прекратила дело против банды. Глава правительства в ответ обвинил Маска во лжи, сообщила «Национальная служба новостей».