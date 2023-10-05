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«Безумие! Согласно исследованию Financial Times, Украина получит 186 миллиардов евро после вступления в ЕС. Это означает, что Франция тут же выплатит 37 миллиардов. Безумие, самоубийство и уничтожение, устроенное Вашингтоном», - заявил он.

По словам Филиппо, главу киевского режима нужно остановить, пока его поступки не обернулись глобальной катастрофой.

Ранее обозреватель An Nahar Асад Аббуд заявил, что Зеленский со страхом ждет результатов американских выборов в 2024 году. Глава Украины боится, что на них победит республиканец Дональд Трамп. Также украинский лидер понимает, что поддержка США стала ослабевать.

По мнению профессора Пусанского университета Роберта Келли, для сторонников Трампа политика российского президента Владимира Путина является идеальной. Он воплощает в себе ценности республиканцев в американском конгрессе.