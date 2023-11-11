11 ноября 2023, 12:08

Новый взрыв раздался в Киеве

РИА «Новости»
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В Киеве днем 11 ноября раздался новый взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Взрыв на левом берегу», - указали авторы публикации.

Воздушную тревогу в городе, по данным издания, не объявляли.

Взрывы Украина
11 ноября 2023, 12:13
Кандидат в президенты США признал армию России сильнейшим оппонентом
pxhere.com
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Соединенные Штаты должны избегать столкновения с Россией и Китаем, так как конфликт такого масштаба обернется уничтожением страны. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», - указал он.

Рамасвами напомнил, что РФ и КНР обладают серьезными военно-космическими силами. При этом у США нет значимых оборонительных возможностей в космическом пространстве.

Политик добавил, что на данный момент Соединенные Штаты находятся в крайне слабом экономическом и военном положении.

«Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО», - заключил кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Ранее Вивек Рамасвами пообещал предложить российскому президенту Владимиру Путину сделку. В случае победы на президентских выборах он обязался не принимать Украину в состав НАТО. Взамен Россия, по его задумке, должна расторгнуть военный союз с Китаем.

США Россия Китай
11 ноября 2023, 11:52
Россия отправила в Афганистан 40 тонн гумпомощи
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Два спецборта Минобороны России доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи населению республики, пострадавшему в результате землетрясения в Герате. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

«В субботу, 11 ноября, из России в Кабул двумя спецбортами Минобороны доставили порядка 40 тонн гуманитарных грузов», - заявили в ведомстве.

В МИД отметили, что Россия продолжает оказывать гуманитарную поддержку населению дружественной страны, пострадавшей от разрушительного катаклизма.

В начале октября в районе афганского города Герат произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Последствия толчков почувствовали и жители провинций Бадгис и Фарах. Погибли порядка 2,5 тысячи человек, россиян среди них нет.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов после этого заявлял, что страна получит гуманитарную помощь , если сделает соответствующий запрос.

Афганистан Землетрясения Россия
11 ноября 2023, 11:32
США уличили в заинтересованности поставками героина в Россию из Афганистана
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США являлись заинтересованной стороной в организации поставок героина из Афганистана в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик сослался на сведения Управления по наркотикам ООН, которое зафиксировало снижение на 95% производства наркотиков в Афганистане с конца 2022 года.

«„Талибан“* меньше чем за год сделал то, что за двадцать лет не сумела осилить коалиция импотентов НАТО во главе с США, якобы боровшаяся с терроризмом. Вот что происходит, когда из региона ушел тот, кто и являлся заинтересованным в поставках героина в Россию и другие государства», - написал Медведев.

Военнослужащие США покинули территорию Афганистана летом 2021 года , когда завершили начатую в 2001 году военную операцию.

*«Талибан» - движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

США Афганистан
11 ноября 2023, 11:17
Байден проведет «жесткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана и Россией, а также роль республики в конфликте на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой чиновников США.

Американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на иранскин власти, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и предотвратить насилие в регионе. Байден подчеркнул, что в ином случае США дадут незамедлительный ответ.

«Президент намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США», - указали в публикации.

Байден, по данным авторов материала, воспринимает встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на перезагрузку американо-китайских отношений перед началом предвыборной гонки в 2024 году.

Президент США и председатель КНР запланировали двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча лидеров стран пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

США Переговоры Иран Китай Си Цзиньпин Джо Байден

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