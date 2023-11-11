Новый взрыв раздался в Киеве
В Киеве днем 11 ноября раздался новый взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
«Взрыв на левом берегу», - указали авторы публикации.
Воздушную тревогу в городе, по данным издания, не объявляли.
«Взрыв на левом берегу», - указали авторы публикации.
Воздушную тревогу в городе, по данным издания, не объявляли.
«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», - указал он.
Рамасвами напомнил, что РФ и КНР обладают серьезными военно-космическими силами. При этом у США нет значимых оборонительных возможностей в космическом пространстве.
Политик добавил, что на данный момент Соединенные Штаты находятся в крайне слабом экономическом и военном положении.
«Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО», - заключил кандидат в президенты Соединенных Штатов.
Ранее Вивек Рамасвами пообещал предложить российскому президенту Владимиру Путину сделку. В случае победы на президентских выборах он обязался не принимать Украину в состав НАТО. Взамен Россия, по его задумке, должна расторгнуть военный союз с Китаем.
«В субботу, 11 ноября, из России в Кабул двумя спецбортами Минобороны доставили порядка 40 тонн гуманитарных грузов», - заявили в ведомстве.
В МИД отметили, что Россия продолжает оказывать гуманитарную поддержку населению дружественной страны, пострадавшей от разрушительного катаклизма.
В начале октября в районе афганского города Герат произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Последствия толчков почувствовали и жители провинций Бадгис и Фарах. Погибли порядка 2,5 тысячи человек, россиян среди них нет.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов после этого заявлял, что страна получит гуманитарную помощь , если сделает соответствующий запрос.
Политик сослался на сведения Управления по наркотикам ООН, которое зафиксировало снижение на 95% производства наркотиков в Афганистане с конца 2022 года.
«„Талибан“* меньше чем за год сделал то, что за двадцать лет не сумела осилить коалиция импотентов НАТО во главе с США, якобы боровшаяся с терроризмом. Вот что происходит, когда из региона ушел тот, кто и являлся заинтересованным в поставках героина в Россию и другие государства», - написал Медведев.
Военнослужащие США покинули территорию Афганистана летом 2021 года , когда завершили начатую в 2001 году военную операцию.
*«Талибан» - движение признано террористическим в России и запрещено. Также оно находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Американский лидер рассчитывает убедить главу Китая оказать влияние на иранскин власти, чтобы снизить риск дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и предотвратить насилие в регионе. Байден подчеркнул, что в ином случае США дадут незамедлительный ответ.
«Президент намерен обсудить с председателем КНР роль китайской стороны в эпидемии передозировки опиоидами в США», - указали в публикации.
Байден, по данным авторов материала, воспринимает встречу с Си Цзиньпином как последний шанс повлиять на перезагрузку американо-китайских отношений перед началом предвыборной гонки в 2024 году.
Президент США и председатель КНР запланировали двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча лидеров стран пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.