Новый взрыв раздался в Киеве

Кандидат в президенты США признал армию России сильнейшим оппонентом

Соединенные Штаты должны избегать столкновения с Россией и Китаем, так как конфликт такого масштаба обернется уничтожением страны. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast.

«Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать», - указал он.

Рамасвами напомнил, что РФ и КНР обладают серьезными военно-космическими силами. При этом у США нет значимых оборонительных возможностей в космическом пространстве.

Политик добавил, что на данный момент Соединенные Штаты находятся в крайне слабом экономическом и военном положении.

«Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить старыми системами ПВО», - заключил кандидат в президенты Соединенных Штатов.

Ранее Вивек Рамасвами пообещал предложить российскому президенту Владимиру Путину сделку. В случае победы на президентских выборах он обязался не принимать Украину в состав НАТО. Взамен Россия, по его задумке, должна расторгнуть военный союз с Китаем.