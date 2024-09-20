«Новый уровень». Россия назвала подрыв пейджеров в Ливане гибридной войной

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«Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана. Уже пострадали тысячи ни в чем неповинных людей. Организаторы <…> добивались разжигания масштабного вооруженного конфликта и вывода конфронтации на новый уровень, стремясь спровоцировать войну на Ближнем Востоке», - подчеркнула Захарова.

Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане. Произошедший теракт стал беспрецедентными в истории мирового сообщества.

Ливан потрясла серия взрывов. Детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», затем машины и мопеды обычных граждан. Погибли не менее 37 человек. Перепуганные ливанцы поспешили отключить все приборы : телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю ответом на взрывы в Ливане. По его словам, атаки только укрепили решительность движения, оно отомстит за теракт.

Массированная детонация пейджеров в Ливане - это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.