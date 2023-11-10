Новый стратегический бомбардировщик-невидимку испытали в США
Американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider совершил первый полет. Об этом сообщило агентство Reuters.
Бомбардировщик B-21 Raider представили в США в декабре прошлого года. Его позиционировали как первый в мире реактивный боевой самолет-невидимку шестого поколения. Бомбардировщик оснастили технологией «стелс». Он может нести и обычные боеприпасы, и ядерные.
Изначально планировалось провести пробный полет еще весной , но из-за сорванного графика испытание перенесли на несколько месяцев.
В сентябре стало известно, что корпорация Northrop Grumman ведет подготовку к летному тесту B-21 Raider. Производство бомбардировщика-невидимки должны поставить на поток. В контракте на B-21 Raider прописали условие о модернизации опытных образцов в строевые самолеты.