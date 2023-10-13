Новый страх Запада перед Россией назвали в Китае
Испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой встревожили страны Запада. Об этом написал обозреватель китайской газеты Paper Тан Цзюнь.
«„Буревестник“ обладает мощной способностью по стратегическому сдерживанию, поэтому его появление вызвало серьезное беспокойство в США и других западных державах», - написал он.
Журналист заявил, что успешное испытание нового оружия «деморализует противников» России.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал об испытаниях нового «Буревестника». По его словам, крылатая ракета успешно прошла последние испытания - в ближайшее время ей предстоит пройти лишь некоторые процедуры, после которых «Буревестник» запустят массовое производство.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что Россия приобрела огромное преимущество перед США , благодаря гиперзвуковым ракетам, которые «невозможно сбить». При этом американские власти успели потратить большие деньги на бесполезные во время дождя истребители F-35.