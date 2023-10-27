Новый спикер палаты представителей США потребовал отчитаться об отправленных Украине деньгах
Администрация президента США должна уточнить конечную цель поддержки Украины и отчитаться о расходовании уже выделенных ей средств. Новый спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон заявил об этом в интервью Fox News.
«Мы хотим знать, какова цель [США] в конфликте на Украине. Белый дом не предоставил информацию. <…> Мы должны убедиться, что Белый дом ответственно расходует эти доллары», - сказал он.
Республиканец заявил, что на конгрессе лежит ответственность за деньги американского народа, поэтому он должен понимать, на что и с какой целью их потратят. Майк Джонсон отказался поддерживать выделение денег на Украину и Израиль одним пакетом. По его мнению, такие запросы нужно рассматривать по отдельности.
Группа сенаторов-республиканцев разработала законопроект, который позволит выделить миллиарды долларов на Израиль независимо от Украины. Белый дом подавал один запрос на обе страны, по которому наибольшая доля запрашиваемой суммы предназначалась киевского режиму.