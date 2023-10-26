Новый спикер палаты представителей США назвал своим первым шагом поддержку Израиля

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«Ближний Восток и Восточная Европа охвачены хаосом и насилием. <…>, продолжает расти напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Джонсон.

Он заявил, что самый большой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке подвергся нападению со стороны Палестины. Поэтому первым делом на новом посту республиканец хочет повлиять на урегулирование ситуации в регионе.

«Законопроект, который я намерен вынести <…>, будет направлен на поддержку нашего дорого друга - Израиля», - указал спикер.

Джонсон подчеркнул, что США покажут всему миру, что действия движения ХАМАС являются «мерзкими и ошибочными».

«Мы выступим на стороне добра в этом конфликте», - подчеркнул законодатель.

Палата представителей уже поддержала данную резолюцию 412 голосами.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект ближневосточной резолюции Соединенных Штатов призван застолбить установки американского руководства в Израиле. По его словам, США проигнорировали все замечания членов Совета Безопасности ООН.