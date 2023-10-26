Новый спикер палаты представителей США назвал своим первым шагом поддержку Израиля
Новый спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Майк Джонсон заявил, что намерен сделать свой первый шаг на этом посту и вынести на рассмотрение инициативу о поддержке Израиля. При этом он не упомянул о планах помощи Украине. Об этом сообщило издание Reuters.
«Ближний Восток и Восточная Европа охвачены хаосом и насилием. <…>, продолжает расти напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Джонсон.
Он заявил, что самый большой союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке подвергся нападению со стороны Палестины. Поэтому первым делом на новом посту республиканец хочет повлиять на урегулирование ситуации в регионе.
«Законопроект, который я намерен вынести <…>, будет направлен на поддержку нашего дорого друга - Израиля», - указал спикер.
Джонсон подчеркнул, что США покажут всему миру, что действия движения ХАМАС являются «мерзкими и ошибочными».
«Мы выступим на стороне добра в этом конфликте», - подчеркнул законодатель.
Палата представителей уже поддержала данную резолюцию 412 голосами.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект ближневосточной резолюции Соединенных Штатов призван застолбить установки американского руководства в Израиле. По его словам, США проигнорировали все замечания членов Совета Безопасности ООН.