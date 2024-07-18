18 июля 2024, 17:19

Новый состав Еврокомиссии пообещали сделать гендерно сбалансированным

РИА «Новости»
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Новую гендерно сбалансированную Еврокомиссию пообещали сформировать к середине августа. Сроки назвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на сессии Европарламента в Страсбурге, сообщило Reuters.

О формировании комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после того, как депутаты проголосовали за утверждение ее назначения на этот пост на 2025–2029 годы. Решение об этом поддержал 401 из 720 депутатов Европарламента.

«В ближайшие недели я приглашу страны ЕС определить кандидатов в новую Еврокомиссию, я попрошу представить двух кандидатов: мужчину и женщину», - указала она.

Затем, по словам фон дер Ляйен, она проведет интервью с кандидатами в середине августа и выберет лучших, «которые разделяют приверженность Европе».

«Я буду стремиться обеспечить равное представительство мужчин и женщин за столом коллегии Еврокомиссии», - пообещала глава ЕК.

Еврокомиссия Евросоюз
18 июля 2024, 16:38
Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников
РИА «Новости»
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Российские компании на фоне усиления кадрового голода начали чаще формировать резерв соискателей на вакансии. Таким образом они заранее готовятся к вероятным уходам ценных сотрудников к конкурентам, сообщил «Коммерсант».

Источники в организациях под подбору персона отметили, что такая тенденция начала проявляться в последние месяцы на фоне общего дефицита кадров на отечественном рынке труда. Компании стали тщательнее готовится к возможному уходу сотрудников и начали формировать внешний резерв, так называемую «кадровую лидогенерацию».

Услуга заключается в выдаче заинтересованным компаниям готового списка потенциальных работников. При этом трудоустройство соискателям никто не гарантирует, а перечень могут передавать сразу нескольким компаниям.

Ранее стало известно, что среднедушевой месячный доход обеспеченных россиян составил 227 тысяч рублей. Свыше 900 тысяч рублей в месяц получают лишь 9% россиян.

Россия Работа
18 июля 2024, 14:09
Венгрия упрекнула страны Балтии и Скандинавии за бойкот встреч в Будапеште
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Решение стран Прибалтики, Скандинавии и присоединившейся к ним Польши не приезжать в Будапешт на неформальные встречи министров стран Евросоюза говорит об их дурном вкусе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что европейские чиновники не могут себе представить, насколько интересной и веселой может стать их поездка.

«У них может быть дурной вкус. В Венгрии весело и здорово, так что им следовало приехать и получать удовольствие. Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» - задался вопросом Сийярто.

Ранее с критикой отказа от участия во встречах, организованных председательствующей в Совете Евросоюза Венгрией, выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил, что члены правительства его страны не станут поддерживать бойкот.

Канцлер пояснил, что если кто-то недоволен поведением премьер-министра Виктора Орбана, то стоит делать это публично, а не отказываться от участия в обсуждениях.

По данным газеты Politico, министры иностранных дел Евросоюза отказались от проведения неформальной встречи в Будапеште и объявили, что вместо этого проведут совещание с с главой дипломатического корпуса Евросоюза Жозепом Боррелем. Так они отреагировали на несогласованные с ЕС переговоры Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Венгрия Чиновники Переговоры Евросоюз
18 июля 2024, 14:06
Признанный виновным в коррупции американский сенатор уйдет отставку
Global Look Press
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Признанный судом виновным в коррупции и лоббировании интересов других стран американский сенатор Роберт Менендес сообщил окружению о намерении уйти в отставку. Его слова привел телеканал Fox News.

Уход с поста сенатора положит конец практически 30-летней политической карьере Менендеса в конгрессе, где он занимал высокие посты много лет.

Сенатор отрицает вину по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения, но у Менендеса есть возможность подать апелляцию.

Ранее известного своей антироссийской позицией Менендеса признали виновным в мошенничестве, вымогательстве и препятствовании правосудию с использованием электронных средств связи. Его отстранили с поста председателя международного комитета сената, но он продолжал деятельность в верхней палате конгресса.

Во время обысков у Менендеса нашли наличность на 500 тысяч долларов и три килограмма золота. СМИ называли сенатора автором всех антироссийских санкций.

США Отставки Коррупция
18 июля 2024, 13:39
Раскрыт радикальный план Трампа по реформе финансовой системы США
Global Look Press
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов пойти на ослабление курса доллара для увеличения экспорта американских товаров в другие страны. Это приведет к необратимым последствиям для экономики страны и всей мировой финансовой системы, указали в материале The New York Times.

Журналисты напомнили, что Трамп заявлял о необходимости ослабления доллара еще в 2019 году, когда находился на посту президента, объяснив это тем, что американские компании Caterpillar и Boeing с трудом выдерживают конкуренцию.

О том, что Трамп не отказался от своих планов, по мнению журналистов, свидетельствует его выбор Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента, который придерживается аналогичных взглядов.

В прошлом году на заседании Сената Вэнс после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла заявил, что статус доллара, как мировой резервной валюты привел к его использованию многими финансовыми регуляторами мира «Я изучаю американскую экономику и вижу наше массовое потребление в основном бесполезного импорта, с одной стороны, и нашу опустошенную промышленную базу - с другой, я задаюсь вопросом, влияет ли статус резервной валюты на нашу экономику в целом», - заявил Вэнс.

Как именно Трамп намерен ослаблять доллар, пока не ясно. У будущего главы Минфина США есть два пути: скупать иностранную валюту или заставить ФРС включить печатный станок. Эксперты отметили, что девальвация доллара с одновременным повышением пошлин приведет к шоку экономики и резкому взлету цен на все товары.

При этом еще в марте этого года Трамп критиковал администрацию Байдена за «инфляционное разрушение экономики США». Ситуацию с ростом цен он включил в число проблем, среди которых - ослабление внешней политики страны, а также новый миграционный кризис. По словам Трампа, за четыре года США из великой страны превратилась в мировое посмешище.

США Доллары США Дональд Трамп Экономика

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