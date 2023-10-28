Новый «сигнал» Путина вызвал беспокойство в Европе

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«Уже несколько недель страны ЕС пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Европейском союзе», - указали в материале.

По словам автора статьи, многие европейские лидеры осудили поведение Орбана. Так, в Париже его встречу с Путиным назвали «не позитивным сигналом». Сюда же добавили и неопределенность, связанную с новым лидером Словакии Робертом Фицо, который пообещал прекратить военную помощь Украине.

Переговоры президента России и премьера Венгрии прошли на полях форума «Один пояс - один путь».

Путин назвал ерундой обвинения в адрес Орбана. По словам главы государства, на венгерского премьер-министра нападают из-за зависти.

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине повлияла на раскол внутри Европейского союза. Об этом написало издание El País.