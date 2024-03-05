05 марта 2024, 19:00

Новый президент Венгрии подписал указ о членстве Швеции в НАТО

РИА «Новости»
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Президент Венгрии Тамаш Шуйок в первый же день работы на этом посту подписал документ о ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Решение о вступлении Швеции в НАТО венгерские законодатели одобрили еще 26 февраля. В издании отметили, что теперь перед шведским руководством больше нет препятствий на пути присоединения государства к альянсу.

Швеция планировала присоединиться к НАТО еще 1 марта, но отложила церемонию из-за смены президента в Венгрии. Именно от его решения зависело, сможет ли скандинавская страна войти в альянс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегал Швецию и Финляндию от вступления в блок. Он заявил, что в ответ российское руководство разместит дополнительное вооружение в Московском и Ленинградском военных округах.

Венгрия Швеция НАТО
05 марта 2024, 20:04
Два самолета столкнулись над национальном парком в Кении
Freepik
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В небе над Кенией столкнулись два лайнера. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, сообщила местная газета The Star.

По данным издания, 5 марта над национальным парком столкнулись тренировочное воздушное судно Cessna и самолет местной авиакомпании Safarilink с 44 людьми на борту.

От удара Cessna упал на участок парка. На его борту находились два пилота, они скончались.

Тем временем пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета. Представители Safarilink сообщили, что на борту самолета никто не пострадал.

Накануне в Западном Нэшвилле рухнул одномоторный самолет. Планер разлетелся на части и загорелся неподалеку от трассы I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. В результате крушения погибли несколько человек.

Авиация Самолеты
05 марта 2024, 20:01
Главы МИД России и Армении Лавров и Мирзоян обсудили двусторонние отношения
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Диалог состоялся 5 марта по инициативе российской стороны.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе», - передали в ведомстве.

Ранее Лавров приглашал европейских послов на разговор по поводу попыток вмешательства их стран в мартовские выборы президента России. Но те отказались, придумав оправдание: российский дипломат якобы «не предложил повестку встречи». Есть предположение, что уровень дипломатических отношений с этими государствами снизится.

Армения Сергей Лавров Отношения Россия
05 марта 2024, 19:29
Массовый сбой произошел в работе YouTube, Google и сервисах Meta
Pxhere
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Масштабный сбой произошел в работе YouTube, сервисов Google, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* 5 марта. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы, следует из данных сайта Downdetector.

Неполадки возникли в работе более 10 популярных сервисов. С чем связаны проблемы - пока неизвестно.

У пользователей не загружаются веб-сайты, не открываются приложения, некоторое не могут авторизоваться в своих аккаунтах.

«Вышел из системы, не могу войти в приложение или на сайт. Пытался создать новую учетную запись, тоже не получилось. Я в Монреале, Квебек. Что происходит?» - написал один из пользователе о Facebook*.

Ранее пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку. Проблемы также возникли у клиентов Тинькофф Банка - приложение работало некорректно.

*Сервисы принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Facebook Google Банки Россия Работа YouTube
05 марта 2024, 17:49
Умер барабанщик Blackberry Smoke Брит Тернер
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Барабанщик хард-рок- и сатерн-рок-коллектива Blackberry Smoke Брит Тернер скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

«С глубочайшей печалью мы сообщаем всем, что наш брат ушел из этой жизни», - заявили участники группы.

В 2022 году Тернеру диагностировали глиобластому. Все это время он боролся с раком мозга.

По словам представителей Blackberry Smoke, Брит был очень заботливым, целеустремленным и чутким человеком, на которого всегда можно положиться.

У Тернера осталась супруга Шеннон Сорреллс, с которой они прожили 20 лет. Незадолго до смерти музыканта она поздравляла его с годовщиной.

Музыка Рак

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