Новый президент Аргентины заявил о планах «построить лучшее будущее»

Он назвал обязательством установление в стране демократии, свободной торговли и мира.

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», - подчеркнул новый президент Аргентины.

Также он оценил ситуацию в стране как критическую. Что именно политик имел в виду, в агентстве не уточнили.

Милей - кандидат от Либертарианской партии. Он победил на выборах в президенты в воскресенье, 19 ноября. Крайне правый политик обогнал своего соперника - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10%.

Избранный президент Аргентины в рамках предвыборной кампании выступал под радикальными лозунгами. Он заявлял, что отказывается сотрудничать с Китаем, Бразилией и Россией. Милей также выступал против вступления Аргентины в БРИКС.