Новый премьер Великобритании избавился от портрета Тэтчер

По словам журналиста, Стармера раздражал висевший в одном из кабинетов портрет кисти Ричарда Стоуна, заказанный премьером-лейбористом Гордоном Брауном и презентованный в 2009 году.

Болдуин вспомнил, как однажды при разглядывании картины политик назвал ее нервирующей и захотел убрать.

«И он избавился», - сказал биограф.

Консерваторы негативно отреагировали на его решение, причем шотландский тори Мердо Фрейзер предположил, что премьер просто осознал, что ему никогда не сравниться с достижениями Тэтчер.

После победы лейбористов на июльских выборах Стармер стал 58-м премьером Великобритании. Из-за доставшихся от предшественников проблем он запланировал непопулярные меры , в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов.