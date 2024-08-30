30 августа 2024, 04:55

Новый премьер Великобритании избавился от портрета Тэтчер

РИА «Новости»
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Поселившийся в резиденции на Даунинг-стрит новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился избавиться от портрета «железной леди» Маргарет Тэтчер. Его биограф Том Болдуин рассказал об этом мероприятии, организованном книжным фестивалем Aye Write в Глазго, сообщила газета The Telegraph.

По словам журналиста, Стармера раздражал висевший в одном из кабинетов портрет кисти Ричарда Стоуна, заказанный премьером-лейбористом Гордоном Брауном и презентованный в 2009 году.

Болдуин вспомнил, как однажды при разглядывании картины политик назвал ее нервирующей и захотел убрать.

«И он избавился», - сказал биограф.

Консерваторы негативно отреагировали на его решение, причем шотландский тори Мердо Фрейзер предположил, что премьер просто осознал, что ему никогда не сравниться с достижениями Тэтчер.

После победы лейбористов на июльских выборах Стармер стал 58-м премьером Великобритании. Из-за доставшихся от предшественников проблем он запланировал непопулярные меры , в том числе сокращение расходов бюджета и повышение налогов.

Великобритания Кир Стармер
30 августа 2024, 01:55
Российский посол в Лондоне раскрыл роль США в задержании Дурова
РИА «Новости»
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Американское правительство могло повлиять на решение Франции возбудить уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью RT назвал его задержание большим ударом по свободе прессы.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера.<…> В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]», - сказал он.

Дипломат заявил, что Telegram обрел большую популярность в России и других странах, поэтому Запад хотел бы получить нему доступ.

Келин сказал, что Дурову предъявили очень серьезные обвинения, и теперь ему необходима надежная защита.

Силовики задержали Дурова 24 августа. Спустя несколько дней его выпустили под надзор при условии, что бизнесмен внесет залог и останется во Франции.

Великобритания Дипломатия Аресты Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 00:47
Захарова оценила высказывания Макрона по делу Дурова
РИА «Новости»
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Президенту Франции Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала выступление французского лидера в Белграде, где Макрон заявил, что все произошедшее с Дуровым нельзя считать политическим преследованием.

По словам президента, это юридическое разбирательство. Захарова предупредила политика о последствиях этой кампании.

«Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: „Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?“. Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы», - сказала она.

Кроме Telegram власти Франции давили на администрацию видеохостинга Rumble. Ее владельцу Крису Павловски пришлось уехать из страны.

Мария Захарова Эммануэль Макрон МИД РФ Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
30 августа 2024, 00:11
В США репортеры нашли пропавшего ребенка, когда снимали о нем репортаж
Unsplash
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В Нью-Йорке журналисты нашли девятилетнего мальчика во время съемки сюжета о его исчезновении. Они заметили ребенка на крыше дома, когда облетали город на вертолете, сообщил телеканал CBS News.

Мальчик ушел в школу в Бруклине и исчез. Полиция распространила его приметы, одной из которых стал оранжевый галстук на шее. Именно по этой детали одежды корреспондент программы Chopper 2 Дэн Райс узнал его, когда с вертолета снимал сюжет.

«Когда мой пилот Эрик Росс и я кружили над зданием, мы наткнулись на человека, сидящего в кресле здесь, на крыше. Мы увеличили масштаб изображения с помощью камеры - похоже, это был ребенок, который подходил под описание пропавшего», - рассказал журналист.

Он вызвал полицию, и догадки подтвердились. Мальчик вернулся к родителям, которые все это время находились в том же здании и не знали, где их сын.

Похожий случай произошел весной в Челябинске. Полицейские искали 10-летнего мальчика. Оказалось, он просто гулял по городу.

США Вертолеты Дети Журналистика
29 августа 2024, 23:54
La Tomatina. Фестиваль битвы томатов эпично прошел в Испании
Freepik
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Ежегодный фестиваль La Tomatina, причем 77-й по счету, провели в испанском городе Буньоле. Для «томатных битв» местные жители потратили около 120 тонн помидоров, сообщили в Telegram-канале NEWS.ru.

Праздник состоялся 28 августа. Традиционно его проводят в последнюю среду третьего летнего месяца.

Горожане установили на главной площади смазанный маслом шест, а на его вершине закрепили кусок ветчины. Фестиваль объявляется открытым, когда кто-то из присутствующих до нее доберется.

После этого гости праздника начинают кидаться друг в друга помидорами. Кстати, овощи для этих целей специально заранее выращивали, в пищу они непригодны.

После массового сражения жители Буньоле помогли коммунальщикам навести порядок на улицах, которые благодаря содержащейся в помидорах кислоте еще и дезинфицируются.

В сентябре в Нижнем Новгороде проведут фестиваль документального кино, посвященный новой культуре Beat Weekend.

Праздники Фестивали Продукты

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