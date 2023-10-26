Новый премьер Словакии Фицо объявил о прекращении военной помощи Украине
Занявший 25 октября должность премьер-министра Словакии Роберт Фицо заявил, что республика отказалась от военной поддержки Украины. Об этом политик объявил на встрече с депутатами, сообщило РИА «Новости».
«Мы поддерживаем гуманитарную и гражданскую помощь Украине - это будет официальная политика моего правительства», - сказал Фицо.
Он добавил, что Словакия больше не будет предоставлять Киеву какие-либо виды оружия или технику.
Ранее издание Politico назвало причину нелюбви Фицо к украинскому руководству. Дело в том, что в 2009 году политика крайне холодно встретили в Киеве во время официального визита. Тогда делегацию Словакии заставили три часа ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко. После чего та публично обругала Фицо за «пророссийскую позицию».
Назначение Фицо на должность премьера Словакии состоялось 25 октября. Собранный новый кабмин получил утверждение президента страны Зузаны Чапутовой.