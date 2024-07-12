Новый премьер Британии назвал Россию «угрозой поколения»

«Мы столкнулись с угрозой поколения со стороны России, которую поддерживают такие, как Северная Корея и Иран», - заявил он, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне.

Стармер отметил, что альянс силен как никогда, но все же призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону с двух до 2,5% от ВВП.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что мир столкнулся с самой большой опасностью с 1945 года.

Ранее новое лейбористское правительство отказалось отменять данное предшественниками разрешение Украине бить по территории России из британского оружия.