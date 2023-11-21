21 ноября 2023, 06:16

Новый пакет военной помощи США станет для Украины успокоительной пилюлей — дипломат

РИА «Новости»
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США анонсировали к 10-летию Евромайдана новый пакет военной помощи Украине. Белый дом сделал это, чтобы успокоить киевский режим, заявил в Telegram-канале дипведомства посол России в США Анатолий Антонов.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму - не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими „благодетелями“», - сказал он.

Положение на поле боя и во власти, по словам дипломата, на грани полного коллапса. Анатолий Антонов обратил внимание на символизм - новый пакет помощи анонсировали накануне 10-летия госпереворота. Он заявил, что таким образом американские идеологи дали украинцам понять - они все еще в игре.

Посол сказал, что американскому военно-промышленному комплексу не важны будущие жертвы. Значение для него имеет только прибыль от «проекта Украина». По словам Анатолия Антонова, на Западе осознали, что не удастся победить Россию на поле боя, и последний транш лишь продлит агонию.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета помощи Украине на 100 миллионов долларов. Вооруженные силы получат боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства.

США Оружие Украина
21 ноября 2023, 07:23
Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский исключил вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил британской газете T he Sun.

По его словам, он понимает непростое положение украинских сил в зоне конфликта.

«На поле сейчас тяжело? Да. Но садиться за стол переговоров или дружить с Россией? Нет», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия не стремится завершать конфликт, поэтому не получится говорить о заключении мирного договора любой ценой.

Севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик также заявил, что конфликт с Украиной замораживать недопустимо. Парламентарий подчеркнул, что специальная операция завершится только в случае полного выполнения условий российской стороны.

Ранее Зеленский заявил, что желание военных заниматься политикой является для них большой ошибкой. По его мнению, тогда военные перестают уделять достаточно внимания своим прямым обязанностям.

Владимир Зеленский Россия Украина
21 ноября 2023, 07:10
Зеленский рассказал о большой ошибке военных
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Военные не должны заниматься политикой, для них это является большой ошибкой. Такое мнение в беседе с газетой The Sun озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в этой ситуации военные начинают меньше внимания уделять своим прямым обязанностям.

«Если представитель военной сферы решил заниматься политикой, то это его право. Однако тогда ему нужно оставить войну. Если в войне ты ведешь себя так, словно завтра баллотируешься или уходишь в политику, то и на передовой ты покажешь себя как политик, а не военный. Мне кажется, в этом большая ошибка», - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинские военные начали активно заниматься политикой после 2014 года, когда они потеряли свою репутацию.

Ранее британские СМИ сообщили, что Зеленский заволновался из-за вероятного поражения на ближайших выборах президента Украины.

Владимир Зеленский Военные Украина
21 ноября 2023, 07:08
Спецоперацию смогут остановить только США и Китай — Зеленский
РИА «Новости»
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Конфликт на Украине стал частью глобального столкновения. Россия не осознает этого и продолжит наступать, пока США и Китай не остановят ее, заявил президент Владимир Зеленский британскому таблоиду The Sun.

«Украина - в эпицентре глобальных рисков начала третьей мировой войны. И мне действительно кажется, что Россия продолжит давить до тех пор, пока США и Китай очень и очень серьезным тоном не скажут ей уйти», - заявил он.

Китай, по мнению Владимира Зеленского, имеет особые рычаги давления на Россию для того, чтобы остановить спецоперацию. Он заявил, что КНР не заинтересована в обострении конфликтов в разных точках мира.

Президент уверен, что Россия не осознала - она вступила в борьбу не только с Украиной, но и другими странами. Он заявил, что армия не остановится самостоятельно. Владимир Зеленский пожаловался на нехватку боеприпасов и призвал оказать военную помощь , в том числе в виде аренды вооружений и совместного производства.

США Владимир Зеленский Россия Украина Китай
21 ноября 2023, 06:33
Эрдоган призвал Армению принять протянутую Азербайджаном «руку мира»
РИА «Новости»
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Западные страны обрекли армян на незащищенность и спровоцировали обострение напряженности в Нагорном Карабахе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к народу посоветовал властям Армении искать союзников среди ближайших соседей, а не за тысячи километров, сообщило агентство Anadolu.

«Наше самое большое желание, чтобы они не тратили ее впустую, снова впадая в разные мечты. Отсюда я еще раз призываю Армению держать руку мира, протянутую нашими азербайджанскими братьями», - сказал он.

Реджеп Тайип Эрдоган обвинил западные державы в развязывании очередного витка конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, они годами провоцировали Армению и получали прибыль. Эти страны, сказал президент, эксплуатировали, использовали и обрекали армян на незащищенность, разжигая нереалистичные мечты.

Он призвал Армению принять это и поискать союзников не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями, не используя оружия. Реджеп Тайип Эрдоган предложил посредничество Турции при налаживании сотрудничества с Азербайджаном.

Армения Турция Реджеп Эрдоган Международные отношения Нагорный Карабах Азербайджан

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