Новый пакет санкций больно ударит по европейскому бизнесу

«На 14-й раз Евросоюз начал конкретно бить уже по своим, видимо, посчитав, что европейский бизнес без критических для себя последствий сможет выдержать новый удар», - сказано в сообщении представительства.

Ранее ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций. Они затронули сферы энергетики, экономики и финансов. Европейский союз ограничит транзит СПГ через свои терминалы, но продолжит закупать российское топливо.

В МИД уже отреагировали на новый пакет ограничений. В ответ на эти действия страна пополнила список представителей евроинститутов и стран-членов ЕС, которым нельзя въезжать на территорию государства.