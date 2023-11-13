Новый пакет антироссийских санкций коснется ряд физлиц и алмазов

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть. <…> А также меры против обхода санкций», - заявил на пресс-конференции Боррель.

Европейский дипломат добавил, что сейчас все пункты проходят последние согласования, новый пакет планируют представить в среду, 15 ноября.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против введения европейских санкций, касающихся ядерной энергетики России. Он напомнил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.