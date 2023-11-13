Новый пакет антироссийских санкций ЕС представят на этой неделе
Еврокомиссия представит новый пакет антироссийских санкций уже на текущей неделе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами, трансляция которой шла на его странице в соцсети.
«Предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе», - заявил глава венгрерского МИД.
Он уточнил, что информация поступила во время заседания Совета по иностранным делам.
Сам Сийярто назвал неоправданным введение уже 12-го пакета санкций «без всестороннего анализа последствий» принятия всех предыдущих. Он констатировал, что ограничения нанесли серьезный ущерб европейской экономике, а «поставить на колени» российскую не удалось, как и приблизиться к разрешению конфликта на Украине.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на результаты соцопросов сообщили, что жители Германии стали реже и быстрее принимать душ из-за необходимости экономить в свете антироссийских санкций.