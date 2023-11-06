Новый остров обнаружили в Тихом океане после подводного извержения

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Вулканическую активность зафиксировали с воздуха 30 октября. Во время прямого контакта раскаленной магмы с водой происходили многократные взрывы.

Вырывающиеся на поверхность каменные глыбы достигали более 50 метров в высоту. Исследователи предположили, что камни могли образовать новый остров.

При этом самого жерла вулкана не было видно, однако прилегающая акватория покрылась пемзой.

Специалисты уточнили, что подводные извержения в этом районе фиксировали и раньше. Например, летом 2022 года произошло извержение вулкана, в ходе которого на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма.

Кроме того, из-за вулканической активности поднялся уровень самого острова Иводзима. В результате на поверхности оказались остовы кораблей, затопленных для строительства порта.

Ранее на Камчатке зафиксировали извержение вулкана Ключевского. Магма выжгла большую часть деревьев, которые росли у его подножия.