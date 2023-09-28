Новый министр обороны Великобритании встретился с Зеленским

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«Содержательная встреча с госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шапсом», - так подписали в канале опубликованное видео с Зеленским и Шэппсом.

Там же отметили, что украинская сторона благодарна Великобритании за финансовую, оборонную и гуманитарную поддержку Украины, а также выразили уверенность, что сотрудничество в военной сфере расширяет возможности ВСУ.

В офисе Зеленского добавили, что на повестке переговоров было несколько тем, в том числе и усиление украинской системы противовоздушной обороны.

Шэппс сменил на посту министра обороны Бена Уоллеса, занимавшего эту должность четыре года.

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