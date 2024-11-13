Новый лидер европейской дипломатии продолжит «крестовый поход» против России

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Собеседники агентства назвали выдвижение Каллас закономерным, поскольку ЕС решил перейти в долгосрочную конфронтацию с Россией. По их мнению, бывшая глава кабмина Эстонии лучше всего подходит на должность в условиях антироссийского курса.

«Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в „крестовом походе“ против России», - заявили дипломаты.

Накануне Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем вплоть до нанесения им «стратегического поражения».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что главной темой скорого совещания Совета Европы станет передача Украине замороженных российских активов. Политик назвал предстоящее заседание драматичным.