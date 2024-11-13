13 ноября 2024, 13:14

Новый лидер европейской дипломатии продолжит «крестовый поход» против России

Global Look Press
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Кая Каллас продолжит антироссийский курс Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии. Об этом РИА «Новости» заявили в постпредстве РФ при Евросоюзе.

Собеседники агентства назвали выдвижение Каллас закономерным, поскольку ЕС решил перейти в долгосрочную конфронтацию с Россией. По их мнению, бывшая глава кабмина Эстонии лучше всего подходит на должность в условиях антироссийского курса.

«Безусловно, она достойно примет от Жозепа Борреля эстафету в „крестовом походе“ против России», - заявили дипломаты.

Накануне Каллас выступила перед депутатами Европарламента. Она назвала своими приоритетами поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем вплоть до нанесения им «стратегического поражения».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о том, что главной темой скорого совещания Совета Европы станет передача Украине замороженных российских активов. Политик назвал предстоящее заседание драматичным.

Россия Евросоюз Жозеп Боррель
13 ноября 2024, 11:40
Маску посоветовали помочь Африке для ее процветания
Global Look Press
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Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску следует обратить внимание на африканский континент. Об этом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Он напомнил, что Запад видел в африканских странах лишь источник ресурсов.

«И сколько они там управляли процессами - от этого эти страны богаче не становятся, а наоборот», - отметил Богданов.

Дипломат посоветовал американскому предпринимателю помочь континенту развиваться, а африканские богатства использовать только на благо народа.

После переизбрания президента США Дональда Трампа Маск займет пост главы департамента по достижению госэффективности.

Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами он будет бороться с бюрократическими проблемами в американском правительстве, а также сокращением «избыточных правил».

Маск пообещал , что работа новой структуры будет прозрачной, а отчеты о ее действиях опубликуют в Сети.

Африка Илон Маск МИД РФ
13 ноября 2024, 11:02
Американский суд приговорил военного Тейшейра к 15 годам тюрьмы за утечку данных
Unsplash
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Суд в США признал 22-летнего военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейра виновным в утечке секретных документов Пентагона. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство Associated Press.

Слитые в Сеть секретные данные касались конфликта на Украине. По мнению стороны обвинения, действия американца поставили под угрозу безопасность США, нанесли ущерб отношениям с другими государствами и подвергли опасности военнослужащих.

Тейшейр являлся специалистом по информационным технологиям и отвечал за военные коммуникационные сети. Военнослужащий распечатал секретные материалы, а затем распространил их фотографии в Сети. Перед задержанием мужчина попытался скрыть свое преступление: он разбил, а затем выбросил планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.

Секретные данные он опубликовал в онлайн-группе в Discord. Среди слитых файлов была информация о боях за Артемовск и планах НАТО по укреплению ВСУ,

США Пентагон Суд Утечки данных
13 ноября 2024, 10:15
Россия и США после инаугурации Трампа могут провести второй обмен заключенными
Global Look Press
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Власти России и США могут провести второй обмен заключенными после того, как пройдет инаугурация американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, обмен готовятся провести в феврале 2025 года. В списке МИД России сейчас находятся 70 человек, которых американское руководство считает причастными к шпионажу и организации серых схем обхода санкций.

Источник канала уточнил, что США планируют обменять екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, отбывающую срок за финансирование ВСУ, и Гордона Блэка, приговоренного в России к трем годам колонии. Также в списке есть люди, обвиненные в терактах и диверсиях на железнодорожных путях.

Ранее американский военнослужащий Гордон Блэк выразил надежду, что власти обменяют его. Он рассказал, что хочет вернуться на родину. Суд во Владивостоке признал американца виновным в угрозе убийством и краже.

США Заключенные Россия
13 ноября 2024, 08:28
Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки в Белоруссии
РИА «Новости»
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Кандидат на пост главы Белоруссии Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки. Об этом сообщил «Первый информационный».

Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета. В своем обращении она отметила, что достигла поставленной цели, вступив в избирательную кампанию и зарегистрировав свою инициативную группу.

«Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система, что любой гражданин, в первую очередь патриот, может участвовать в выборах самого высокого уровня, выборах президента страны», - сказала она.

Ранее отказался участвовать в выборах председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.

В конце января 2025 года в Белоруссии состоятся президентские выборы. Один из кандидатов - действующий глава республики Александр Лукашенко.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы

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