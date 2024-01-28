Новый конфуз. Байден назвал Трампа действующим президентом

«Вскоре у наших потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это поймет? Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», - сказал Байден В следующих репликах Байден исправился и стал называть Трампа бывшим президентом. Он сказал, что ни один американец не должен желать разрушения экономики США. Нынешний глава государства также отметил, что некоторые выступления экс-президента злят его очень сильно, и извинился за потерянное самообладание.

Джо Байден нередко попадает в неловкие ситуации. Он часто путает имена собеседников и забывает, где находится. На прошлой неделе во время его публичного выступления в Северной Каролине президент заявил, что только что сделал совместное фото с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне.