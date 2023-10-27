Новый иск против Украины анонсировали в Крыму
Власти Крыма предъявят еще один иск к Украине за энергетическую блокаду полуострова. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета по законодательству регионального правительства Сергей Трофимов.
«По энергетической блокаде готовим следующий иск. Работа идет полным ходом», - сказал он.
Трофимов отметил, что параллельно идет подсчет понесенного ущерба по банковской, продовольственной и транспортной блокаде.
Ранее стало известно, что крымский Арбитражный суд в полном объеме удовлетворил первый иск к Украине за водную блокаду региона.
В 2015 году киевский режим полностью обесточил Крым, подорвав ведущие на полуостров опоры линий электропередач. Позднее на полуострове запустили энергомост из Краснодарского края.
Крым стал частью России в 2014 году в результате народного референдума. Подавляющее число местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией.