Новый глава МИД Белоруссии созвонился с Лавровым

Министры обсудили актуальные международные проблемы и вопрос союзной интеграции. Также дипломаты уделили внимание вопросам взаимодействия стран с международными организациям. Лавров поздравил Рыженкова с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и Белоруссии. По его словам, государства всегда учитывают интересы своих народов при принятии решений. Он добавил, что товарооборот между странами составил 48 миллиардов долларов.