Новый доклад об НЛО представят в американском конгрессе

По информации источника, документ еще должен подписать президент Джо Байден. Если это произойдет, то общественность получит доступ к государственным документам о технологиях неизвестного происхождения и неопознанных аномальных феноменах за последние 25 лет.

При этом Байден может по личному решению оставить в тайне некоторую информацию ради государственной безопасности. Автором законопроекта стал лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер.

Ранее бывший глава управления аномальных явлений Пентагона Шон Киркпатрик заявил, что с точки зрения науки отсутствие внеземной жизни в масштабах необъятной Вселенной является неправдоподобным. При этом он отметил, что существование инопланетной жизни на Земле также сомнительно.

В сентябре 2023 года Пентагон опубликовал 143 видео с НЛО , которым специалисты не смогли найти логическое объяснение.