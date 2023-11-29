Новым пакетом санкций в Чехии заблокируют российские отели в Карловых Варах

«Власти республики изучают другие российские активы , которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций. В настоящее время ФАУ проводит расследование в отношении отелей, контролируемых российскими госорганизациями», - заявил журналист.

По информации издания, власти рассмотрят изъятие отеля Ulrika татарстанской компании «Связьинвестнефтехим» и «Московский двор» госкомпании «Медицинский центр». Оба здания находятся в Карловых Варах. Кроме того, чиновники предложат Евросоюзу наложить санкции на людей и организации, которые уже внесли в чешский национальный черный список.

Правительство Чехии 15 ноября наложило ограничения на 70 российских гособъектов в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах. Часть из них опломбировали.

МИД России пригрозил ответными мерами.