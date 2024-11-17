Новым министром энергетики США может стать нефтепромышленник Крис Райт

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«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», - заявил Трамп.

Будущий американский лидер выразил надежду, что новая команда поспособствует снижению инфляции и победе США в гонке вооружений в области ИИ. Райт ранее работал в индустрии сланцевой нефти и газа. В СМИ пишут, что Райт отрицает наличие климатического кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что министром здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший. Будущий лидер заявил, что благодаря этому назначению удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.