17 ноября 2024, 03:31

Новым министром энергетики США может стать нефтепромышленник Крис Райт

РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост министра энергетики Криса Райта. Заявление Трампа привело РИА «Новости».

«Я рад объявить, что Крис Райт присоединится к моей администрации в качестве министра энергетики США и члена недавно сформированного национального совета по энергетике», - заявил Трамп.

Будущий американский лидер выразил надежду, что новая команда поспособствует снижению инфляции и победе США в гонке вооружений в области ИИ. Райт ранее работал в индустрии сланцевой нефти и газа. В СМИ пишут, что Райт отрицает наличие климатического кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что министром здравоохранения станет Роберт Кеннеди-младший. Будущий лидер заявил, что благодаря этому назначению удастся побороть эпидемии и хронические заболевания в Штатах.

США Дональд Трамп
17 ноября 2024, 03:09
Китай выразил готовность работать с новой администрацией США
РИА «Новости»
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом выразил готовность работать с новой администрацией избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», - заявил председатель КНР.

Встреча двух лидеров прошла в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

Трамп хочет разорвать союз России, Китая, Ирана и КНДР, считают американские эксперты, которых цитируют СМИ. Дипломаты называют эту группу стран «осью агрессоров». Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что слухи о якобы недовольстве Китая близким сотрудничеством России и Северной Кореи, направлены на разобщение РФ и КНР.

Саммиты США Белый дом в США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин Джо Байден
16 ноября 2024, 20:36
Социолога Шугалея и еще трех человек освободили в Чаде и отправили в Москву
Global Look Press
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Четырех человек, удерживаемых в Республике Чад, освободили и отправили в Москву. Среди них социолог Максим Шугалей, еще два россиянина и белорус. Об этом РИА «Новости» сообщили коллеги Шугалея.

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», - отметил собеседник агентства.

Граждан России и Белоруссии удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. В конце сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных россиян. Он пообещал передать российским властям четырех человек. В Чаде удерживали россиян Шугалея, Суэйфана и Царева, а также гражданина Белоруссии Денисевича.

Белоруссия Москва
16 ноября 2024, 19:47
Страны G7 подтвердили намерение нанести России ущерб
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Главы стран-участниц форума G7 подтвердили намерение нанести серьезный ущерб России с помощью санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Лидеры стран-членов организации также подтвердили свою позицию по Украине. Они заявили, что будут поддерживать ее столько, сколько потребуется Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции в целях укрепления европейской экономики. Он обратил внимание на то, что из-за дороговизны российских энергоносителей в Евросоюзе местные предприниматели начали платить за газ и электричество в несколько раз больше, чем американские и китайские конкуренты.

G7 Санкции Россия
16 ноября 2024, 19:36
Россия выразила протест из-за деструктивной манеры председательства Дании в ОБСЕ
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Россия выразила протест в связи с деструктивной манерой председательства Дании в ОБСЕ. Полный текст опубликовали на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили ухудшение ситуации на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Также в МИД обратили внимание на деградацию датской дипломатии из-за русофобии.

«Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ», - заявили в министерстве.

Там добавили, что Россия сделает все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии из-за действий против российских наблюдателей на президентских выборах. Они должны были прибыть в Кишинев от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Дания ОБСЕ Россия МИД РФ

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