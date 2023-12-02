02 декабря 2023, 14:16

Новых патогенов в Китае после волны ОРЗ не обнаружили

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Волну острых респираторных заболеваний (ОРЗ) в Китае вызвали уже известные возбудители, новых патогенов не обнаружили. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«Все распространенные в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями. <…> Новых инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами и бактериями, обнаружено не было», - рассказал Ми Фэн.

Методы лечения всех существующих ОРЗ давно сложились, добавил он.

О росте распространения респираторных заболеваний в Китае стало известно еще в середине октября. А в ноябре появилась информация о том, что на севере КНР произошла вспышка детской пневмонии. Поговаривали о том, что всему виной некий новый вирус. При этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский пояснил «360», что речь идет о сезонном подъеме заболеваемости, характерном для многих стран, включая Россию, а маленькие дети в Китае стали чаще болеть, потому что из-за ковидных ограничений у них не сформировался иммунитет.

Болезни Китай
02 декабря 2023, 15:38
«Свора псов». Медведев заявил, что США и их союзники отравляют жизнь на планете
Unsplash
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у США и их союзников пока остается довольно разрушительный потенциал. На странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что мир устал от навязываемых порядков.

«США и прикормленная ими свора верных псов <…> будут и дальше отравлять жизнь на планете», - сообщил он.

Медведев добавил, что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Российская сторона может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах.

Ранее Медведев сравнил отношение США к Украине с опытами над насекомыми. Российский политик спрогнозировал, что «главного паука-лицедея» в итоге «раздавят тапком». На браваду президента Владимира Зеленского о «покушениях» зампредседателя Совбеза ответил, что мысли иногда материальны.

Зеленский также жаловался на дефицит артиллерийских снарядов и отсутствие дополнительной помощи. Это напомнило Медведеву один мем.

США Дмитрий Медведев Россия
02 декабря 2023, 15:11
Врач с российским гражданством погиб в секторе Газа
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Палестинский врач с гражданством России погиб в результате израильского авиаудара по Газе. Об этом РИА «Новости» рассказал брат погибшего Мохаммед Хассуна.

«Мой кузен (двоюродный брат - прим. ред.) Маджед Хассуна погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия в городе Газе», - заявил Хассуна.

У Маджеда Хассуна было российское гражданство. Мужчина работал врачом в больнице «Камал Адван» в городе Бейт-Лахия на севере анклава.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что силы израильской армии продолжают жестокие бомбардировки различных районов палестинского анклава с суши, моря и воздуха.

За последние 24 часа число погибли 200 человек, 589 ранены. Ранее Израиль начал штурмовать города и деревни на Западном берегу Иордана.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
02 декабря 2023, 15:09
Эрдоган пожаловался на задержку оплаченных американских истребителей F-16
Unsplash
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США направили истребители F-35 Греции, но задержали поставки Турции несмотря на то, что страна уже за них заплатила. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила газета Hurriyet.

«В то время как нам не отдают наши F-16, хотя мы за них заплатили, [США] продолжают отправлять их в Грецию с боеприпасами», - указал он.

Эрдоган подчеркнул, что государство продолжит переговоры с американской стороной, несмотря на задержки поставок истребителей. По его словам, у страны «нет причин отступать», поэтому турецкое руководство будет урегулировать вопросы дипломатическим путем.

В ноябре Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и Греция смогут устранить все разногласия , если в их переговоры не будут вмешиваться третьи стороны. Он обратил внимание, что представители двух стран уже провели ряд встреч и обговорили создание механизма для диалога.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг сообщения о связи передачи истребителей F-16 Турции и вступлением Швеции в альянс. По его словам, турецкое правительство четко обозначило, что поставки самолетов никак не повлияют на вопрос членства других стран в блоке.

США Турция Истребители
02 декабря 2023, 14:41
Более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом проехали через КПП «Рафах»
РИА «Новости»
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Свыше 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.

«Пятьдесят грузовиков с гуманитарной помощью проезжают через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сектор Газа», - уточнили корреспонденты.

Из Египта в палестинский анклав также въехали два бензовоза. Также со данным телеканала, 2 декабря в Египет прибыли на лечение три пациента с хроническими заболеваниями из сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Спустя два месяца стороны ввели перемирие почти на неделю, но затем снова продолжили боевые действия. В секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. В плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаются 136 заложников, среди которых 17 - женщины и дети.

Египет Конфликт Израиля и Палестины

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