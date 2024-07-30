30 июля 2024, 14:04

Новые заявления о влиянии России на выборы в США предрекли в Кремле

РИА «Новости»
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Заявлений о якобы планах России повлиять на выборы в США будет все больше по мере их приближения. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

«Россия и глава российского государства лично по сути являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», - заявил он.

Песков отметил, что «американское разведсообщество» поддается модным трендам, по которым лучше врага, чем Россия, им не придумать.

При этом Песков назвал обвинения России о якобы вмешательстве в выборы абсурдными.

«Мы это решительно отвергаем», - подчеркнул он.

Также пресс-секретарь президента добавил, что эксплуатация подобной темы наносит двусторонним отношениям непоправимый вред.

Ранее российская Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявлений о якобы вмешательстве в выборы.

США Дмитрий Песков Россия Выборы президента США Выборы
30 июля 2024, 14:10
Названо единственное основание для новых выборов в Венесуэле
Global Look Press
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Проведение повторных президентских выборов в Венесуэле после победы Николаса Мадуро является нереальным сценарием. За совместным заявлением кабминов девяти стран Латинской Америки стоят США, для которых Мадуро является неудобным политиком, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Маркелов.

Далее - его прямая речь.

Никаких повторных выборов в Венесуэле не будет. Извините меня, но какого лешего другие страны могут объединяться и заставлять президента переизбираться ? Юридически и с точки зрения международного права - это чушь собачья.

Вся это ситуация стала прямым следствием нынешней политический турбулентности. Неужели власти девяти стран словно проснулись утром и задались вопросом, что им не нравятся выборы Мадуро ? Тут возникает вопрос сразу, а почему это произошло? И ответ на него простой: это показатель еще одной плоскости, которая появилась в современном мире. Мы понимаем, что эти девять стран самостоятельно никогда бы в жизни между собой не договорились и не сказали, что им не нравится Мадуро.

Всего лишь пешки Сверху над этими государствами есть генеральный директор. А эти девять ребят - лишь исполнительные директора, если рассуждать метафорически. Кто-то создал эту коалицию, возникла политическая история, чтобы попробовать ослабить всем неудобного Мадуро.

Но не думаю, что он пойдет на поводу у этого. Этого не поймет ни народ, ни элита страны. Скажут: ну, точно с ума сошел. Я убежден, что повторные выборы невозможны.

Единственный сценарий, при котором они могут состояться, - это смерть Мадуро, физическое его устранение. Либо уничтожение экономики государства, что будет равно политической гибели президента.

Венесуэла Николас Мадуро Выборы Латинская Америка
30 июля 2024, 13:42
Песков призвал оппозицию Венесуэлы смириться с поражением на выборах
РИА «Новости»
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Оппозиция в Венесуэле не может принять поражение на выборах, но она должна это сделать  и поздравить победителя Николаса Мадуро. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Со своей стороны мы видим, что оппозиция в Венесуэле не хочет смириться со своим поражением. Считаем, что ей необходимо это сделать, поздравить напрямую победителя прошедших выборов», - подчеркнул представитель Кремля.

На прошедших президентских выборах в Венесуэле Мадуро набрал более 50% голосов и сохранил за собой высший государственный пост, после чего в стране начались акции протеста.

Правительства девяти государств Латинской Америки не согласились с итогами выборов и потребовали провести их повторно в присутствии сторонних наблюдателей ради «максимальной прозрачности».

Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро Оппозиция Выборы
30 июля 2024, 12:57
Кандидат в вице-президенты США раскритиковал миграционную политику Харрис
Global Look Press
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Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс раскритиковал миграционную политику Камалы Харрис, назвав ее антиамериканской. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Экстремальная миграционная политика Камалы является тотально антиамериканской», - написал он.

Вэнс также отметил, что в планы Харрис входит амнистия для миллионов нелегальных мигрантов.

Ранее кандидат в вице-президенты призвал Джо Байдена , отказавшегося от участия в выборах, покинуть Белый дом досрочно.

А бизнесмен Илон Маск отмечал, что Харрис продвигает идеологию, которая приведет человечество к вымиранию.

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис Республиканская партия США
30 июля 2024, 12:37
«Он сошел с ума!». Французский политик призвал уничтожить Евросоюз
Global Look Press
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Евросоюз необходимо уничтожить, поскольку он «сошел с ума» и не хочет урегулирования на Украине. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

По его словам, европейские чиновники собираются бойкотировать заседания, которые как председатель ЕС будет организовывать Венгрия. Это связано с тем, что премьер страны Виктор Орбан недавно посетил Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим ЕС!» - подытожил Филиппо.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал попытки главы евродипломатии Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию « детским садом ». Кроме того, он обвинил Польшу в лицемерии из-за закупок российского газа.

Евросоюз Франция

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