Новые заявления о влиянии России на выборы в США предрекли в Кремле
Заявлений о якобы планах России повлиять на выборы в США будет все больше по мере их приближения. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
«Россия и глава российского государства лично по сути являются существенными факторами, которые эксплуатируют и республиканцы и демократы в ходе политической борьбы, особенно в предвыборной кампании», - заявил он.
Песков отметил, что «американское разведсообщество» поддается модным трендам, по которым лучше врага, чем Россия, им не придумать.
При этом Песков назвал обвинения России о якобы вмешательстве в выборы абсурдными.
«Мы это решительно отвергаем», - подчеркнул он.
Также пресс-секретарь президента добавил, что эксплуатация подобной темы наносит двусторонним отношениям непоправимый вред.
Ранее российская Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявлений о якобы вмешательстве в выборы.