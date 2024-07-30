Новые заявления о влиянии России на выборы в США предрекли в Кремле

Проведение повторных президентских выборов в Венесуэле после победы Николаса Мадуро является нереальным сценарием. За совместным заявлением кабминов девяти стран Латинской Америки стоят США, для которых Мадуро является неудобным политиком, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Маркелов.

Далее - его прямая речь.

Никаких повторных выборов в Венесуэле не будет. Извините меня, но какого лешего другие страны могут объединяться и заставлять президента переизбираться ? Юридически и с точки зрения международного права - это чушь собачья.

Вся это ситуация стала прямым следствием нынешней политический турбулентности. Неужели власти девяти стран словно проснулись утром и задались вопросом, что им не нравятся выборы Мадуро ? Тут возникает вопрос сразу, а почему это произошло? И ответ на него простой: это показатель еще одной плоскости, которая появилась в современном мире. Мы понимаем, что эти девять стран самостоятельно никогда бы в жизни между собой не договорились и не сказали, что им не нравится Мадуро.

Всего лишь пешки Сверху над этими государствами есть генеральный директор. А эти девять ребят - лишь исполнительные директора, если рассуждать метафорически. Кто-то создал эту коалицию, возникла политическая история, чтобы попробовать ослабить всем неудобного Мадуро.

Но не думаю, что он пойдет на поводу у этого. Этого не поймет ни народ, ни элита страны. Скажут: ну, точно с ума сошел. Я убежден, что повторные выборы невозможны.

Единственный сценарий, при котором они могут состояться, - это смерть Мадуро, физическое его устранение. Либо уничтожение экономики государства, что будет равно политической гибели президента.