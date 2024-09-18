Новые взрывы прогремели в Ливане
В Ливане прозвучала новая серия взрывов беспроводных средств связи. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.
Один из организаторов переворота, осужденный Юрий Зенкович расскажет о событиях четырехлетней давности в фильме «Убийственный заговор. Цель - Лукашенко».
Согласно анонсу, заговорщики искали средства для своих целей в Израиле, США и на Украине. ФСБ совместно с КГБ пресекли попытку военного переворота и покушения на Лукашенко в 2021 году.
Государственный переворот предотвратили в Армении в сентябре 2024 года. Захват власти готовили выходцы из Нагорного Карабаха и армяне. По данным СК республики, группировку якобы отправили в Россию на трехмесячную стажировку.
Он отметил, что Финляндия и Эстония продолжат наращивать сотрудничество и могут продумать совместный план по «запрету» движения российских военных кораблей в Финском заливе.
«В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», - подчеркнул Мерило.
По его словам, проход в Финский залив «закроют» для России в случае «возникновения опасности». Страны НАТО контролируют большую часть акватории и при необходимости могут перекрыть проход, добавил главком Эстонии.
Ранее входящие в Североатлантический альянс государства начали проводить военные маневры у российских границ. Серия из 12 учений продлится до конца года. Они будут проходить на территории Германии, Греции, Эстонии, Финляндии, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Турции, Италии, Испании и Исландии.
Силовики установили личности семи человек, которым якобы предложили пройти трехмесячную стажировку в России за 220 тысяч рублей в месяц. За это время злоумышленники должны были ознакомиться с навыками использования тяжелого оружия.
По данным СК, после возвращения в республику эти люди завербовали в свои ряды армян и жителей Карабаха. Правоохранители арестовали троих подозреваемых в попытке госпереворота. Еще четверых объявили в розыск.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возложил вину за события в Нагорном Карабахе на Армению. Он напомнил, что Россия и Белоруссия призывали армянскую сторону к мирному урегулированию конфликта, но премьер Никол Пашинян захотел «воевать».
«От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов», - подчеркнул он.
Россия будет терпеливо доводить эту позицию до армянского руководства. Вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав Армении на выбор тактических и стратегических путей развития, добавил официальный представитель Кремля. Страна является для России близким партнером, подчеркнул он.
Пашинян ранее попытался оправдать заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету страны. Власти сочли это решение удовлетворительным.