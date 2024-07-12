12 июля 2024, 07:14

«Новые виды оружия». ЕС уличили в подготовке к торговой войне с Китаем

Unsplash
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Европейский союз готовится к масштабной торговой войне с Китаем из-за пошлин на электромобили. Объединение может применить карательный механизм торговых госзакупок, сообщил журнал Economist.

«Европа готовится к большой торговой войне. <…> Возможны дальнейшие конфликты (с Пекином - прим. ред.), во время которых ЕС применит новые виды (торгового - прим. ред.) оружия», - заявил авторы материала.

К возможным мерам ЕС журналисты отнесли использование международного механизма закупок. Евросоюз имеет право ограничить доступ предприятий из Китая к гостендерам в Европе, если КНР откажется выполнять требования ЕС.

В начале июля ЕК ввела повышенные пошлины на ввоз электромобилей из КНР. Позже власти Китая объявили, что собираются подать жалобу на Евросоюз и ВТО и принять ответные меры.

Войны Оружие Китай
12 июля 2024, 07:54
«Ползучее проникновение». РФ выразила беспокойство из-за расширения миссии ЕС в Армении
РИА «Новости»
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Россию беспокоит тот факт, что с одобрения Армении миссия Евросоюза в этой стране может стать постоянной. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы МИД Михаил Галузин.

Российская сторона регулярно поднимает тему миссии ЕС в контактах с армянскими властями и другими региональными партнерами.

«Как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», - отметил Галузин.

По его словам, добиться устойчивого мира в регионе можно лишь на основе всестороннего выполнения комплекса трехсторонних договоренностей Армении, России и Азербайджана.

Галузин ранее высказался об участии Армении в саммите НАТО. Он отметил, что Россия крайне сожалеет об этом. Армения остается членом ОДКБ и выступает участником договоренностей в военной области, напомнил дипломат.

Армения Россия Евросоюз НАТО
12 июля 2024, 07:28
Байден заявил об отсутствии веской причины для беседы с Путиным
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден заявил, что пока не имеет веских причин для прямых переговоров с Владимиром Путиным. Однако глава Белого дома готов к разговору с российским коллегой. Об этом Байден сказал на на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, его процитировало РИА «Новости».

«У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас», - высказался президент Соединенных Штатов.

По его мнению, Путин якобы немногое может сделать для «внесения каких-либо изменений в свое поведение». Однако Байден заверил, что готов встретиться с любым мировым лидером.

Он вспомнил, что в последний раз разговаривал с Путиным насчет договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе. Однако, по словам Байдена, далеко эта беседа не зашла.

Также Байден высказался об ударах Украины по России. По его мнению, гипотетические атаки ВСУ по территории РФ, в том числе по Москве, не помогут республике.

Переговоры НАТО Владимир Путин Джо Байден
12 июля 2024, 07:27
«Даже под санкциями». В Японии заявили о военной мощи России
РИА «Новости»
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Несмотря на санкции, Россия может вести боевые действия в течение длительного времени. Об этом говорится в ежегодном докладе Минобороны Японии — Белой книге по обороне, сообщило РИА «Новости».

Россия сохраняет военную мощь за счет ряда факторов, таких как круглосуточная работа ВПК.

«Даже под санкциями Россия может и впредь в достаточном количестве производить боеприпасы и вооружения на уровне технологий бывшего Советского Союза», - отметили авторы доклада.

Согласно документу, в 2023 году Россия нарастила производственные мощности военной промышленности в четыре раза. Сейчас страна увеличивает темп ремонта и выпуска каждого вида вооружений.

Успехи российского ВПК испугали Норвегию. Глава Минобороны страны Эйрик Кристофферсен заявил, что на Западе не ожидали от России таких быстрых успехов в восстановлении военной промышленности.

Несмотря на санкции, Россия может вести боевые действия в течение длительного времени. Об этом говорится в ежегодном докладе Минобороны Японии - Белой книге по обороне, сообщило РИА «Новости».

Военные Япония Санкции Россия
12 июля 2024, 07:26
Шок для американцев. Стали известны подробности плана помощников Байдена
Global Look Press
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Сотрудники Белого дома несколько лет различными способами скрывали реальное состояние президента США Джо Байдена, что в итоге лишь усилило реакцию в обществе на его провалы. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Источник издания в администрации президента рассказал, что продемонстрированное на дебатах с Дональдом Трампом состояние лидера США повергло граждан в шок.

«Многие американцы были шокированы, когда внезапно в прямом эфире национального телевидения увидели его драматический провал», - отметил источник газеты.

Собеседник издания пояснил, что в Белом доме продумали целый план для сокрытия когнитивных способностей Байдена и наняли специальных сотрудников. Помощники главы государства ограничивали доступа журналистам, подбирали низкие лестницы самолетов, выдавали президенту распечатанные крупным шрифтом специальные карточки с инструкциями. Сотрудники не только оправдывали оговорки американского лидера, но и в случае необходимости обступали Байдена. со всех сторон, чтобы скрыть от камер его походку.

Ранее глава США перепутал лидера Украины Владимира Зеленского с президентом Владимиром Путиным. Конфуз произошел на саммите НАТО в Вашингтоне.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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