Новые симптомы COVID-19 нашли в Великобритании

По данным Управления национальной статистики, к обычным симптомам, о которых ранее сообщали люди с COVID-19, таких как насморк, кашель, головные боли и слабость, добавились бессонница и тревога. К тому же, меньше людей стали жаловаться на потерю вкуса и обоняния.

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что штамм JN.1 вируса набирает обороты не только в Великобритании, а также в США, Исландии, Португалии и Испании. Также его быстрое распространение зафиксировали во Франции, Китае и Индии.

Среди россиян выявили рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5%, писала газета «Петербургский дневник». При этом в 46 регионах показатели заболеваемости превысили среднероссийские.