Новые санкции против России вступят в силу 24 июня

«Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС», - уточнил собеседник агентства.

Бельгия, которая председательствует в Евросовете, сообщила, что постпреды стран объединения согласовали 14-й пакет антироссийских санкций в четверг, 20 июня. В него включили меры по борьбе с обходом уже действующих ограничений и новые.

Предварительно известно, что санкции будут подразумевать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа. Кроме того, в пакет войдет внесение в черный список перевозящих российскую нефть танкеров. В санкционный перечень ЕС хотят включить более 40 новых физических лиц и организаций.