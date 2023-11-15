15 ноября 2023, 15:09

Новые санкции ЕС распространятся на российские алмазы — СМИ

Unsplash
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Евросоюз все-таки планирует распространить новые антироссийские санкции на ввоз алмазов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

По данным издания, запрет на российские алмазы хотят ввести с 1 января 2024 года. Предложения будут обсуждаться на этой неделе, и ситуация еще может измениться.

Агентство добавило, что ЕС также собирается поэтапно запрещать импорт алмазов из России, обрабатывающихся в третьих странах.

Накануне заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предупредил, что введение санкций на российские алмазы приведет к тому, что природные минералы на мировом рынке начнут заменять синтетикой. Он посетовал на то, что Запад «не нашел в себе мужества прислушаться к голосу разума».

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против России планировали представить уже сегодня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что ограничения, в частности, коснутся алмазов и ряда физических лиц.

Санкции Россия Евросоюз
15 ноября 2023, 14:45
Облитый краской памятник Пушкину снесли в Киеве
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В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Монумент снесли на Берестейском проспекте с помощью крана. На опубликованных кадрах видно, что на постамент нанесли надпись на украинском языке, а сам монумент облили красной краской.

В конце октября украинские СМИ сообщали, что в Киеве вандалы осквернили памятник Пушкину , обмотав его голову мешковиной. Ее закрепили с помощью красного скотча.

Сносить советские памятники на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой «декоммунизации». В последнее время власти страны начали бороться не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял сносы памятников русским поэтам на Украине. Он с иронией заявил, что такими действиями власти страны нанесли «крупное» поражение России.

Памятники Киев Украина
15 ноября 2023, 14:26
Экономический спад предрекли в странах Евросоюза
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В 10 странах Евросоюза грядет экономический спад в 2023 году. Такую информацию представили в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, сообщил ТАСС.

«Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году», - сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Спад в экономике намечается в Германии на 0,3%. Наихудший результат ждут в Эстонии - 2,6%. Неожиданным для Евросоюза стал спад экономики в Швеции. Там он составит 0,5%.

А вот на Мальте ожидается рост ВВП. Там этот показатель составит 4%. За ней следует Хорватия с показателем в 2,6%. При этом Еврокомиссия не стала рассматривать антироссийские санкции в качестве одной из причин, повлиявших на ситуацию в экономике среди стран - членов ЕС.

По данным венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, ЕК на этой неделе объявит о новых ограничениях в отношении России. Сам политик посчитал неоправданным 12-й пакет санкций.

Германия Евросоюз Экономика
15 ноября 2023, 14:23
США и Великобритания начали искать нового президента для Украины — экс-сотрудник ЦРУ
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Великобритания и США не смогли согласовать кандидатуру нового президента Украины. Об этом YouTube-каналу Syriana Analysis заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, элиты Великобритании хотят, чтобы Украиной руководил главком ВСУ Валерий Залужный, а США планируют оставить на должности президента Владимира Зеленского.

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины», - указал Джонсон.

Экс-сотрудник ЦРУ признался, что из-за чисток в рядах ВСУ Зеленский полностью разрушил структуру власти страны. По этой причине украинские военные не смогут добиться никаких успехов на поле боя, добавил он.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко предложил Залужному выдвинуться в президенты Украины. Он выразил готовность войти в предвыборную команду.

США Владимир Зеленский Великобритания Украина
15 ноября 2023, 14:17
Песков оценил планы Дании задерживать танкеры с российской нефтью
Unsplash
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Сообщения о возможной дополнительной проверке и задержании Данией российских судов с нефтью пока невозможно комментировать. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

Официальный представитель Кремля призвал Данию и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства.

«Следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков пояснил, что пока еще рано рассуждать о каких-то действиях со стороны России, ведь официальной информации не было. Пресс-секретаря возмутила идея обсуждать такие серьезные вещи, основываясь только на публикации газеты, притом еще и без ссылки на конкретные источники.

Financial Times написала, что Дания намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, проходящие через датские проливы. Такую инициативу принялись обсуждать на на фоне массовых нарушений ценового потолка на нефть - ниже 60 долларов за баррель.

Ранее Песков говорил, что в Кремле не знают о возможных планах Дании останавливать и проверять танкеры с российской нефтью. Он посоветовал обратиться за комментарием в Минтранс.

Дания Дмитрий Песков Нефть

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