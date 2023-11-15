По данным издания, запрет на российские алмазы хотят ввести с 1 января 2024 года. Предложения будут обсуждаться на этой неделе, и ситуация еще может измениться.

Агентство добавило, что ЕС также собирается поэтапно запрещать импорт алмазов из России, обрабатывающихся в третьих странах.

Накануне заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев предупредил, что введение санкций на российские алмазы приведет к тому, что природные минералы на мировом рынке начнут заменять синтетикой. Он посетовал на то, что Запад «не нашел в себе мужества прислушаться к голосу разума».

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза против России планировали представить уже сегодня. Глава евродипломатии Жозеп Боррель предупредил, что ограничения, в частности, коснутся алмазов и ряда физических лиц.