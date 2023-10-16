Новые правила въезда граждан Украины начали действовать в России

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Правила въезда на территорию России касаются украинцев старше 14 лет. Жители Украины младше указанного возраста должны соблюдать эти требования, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа иностранных граждан.

Правила не касаются детей до 14 лет, которые следуют из третьих стран самостоятельно или же в сопровождении россиян.

Ранее игрок украинской команды «Шахтер» Александр Распутько бежал в Россию. После матча юношеской Лиги УЕФА в Бельгии 19-летний украинец исчез. Его форму нашли в аэропорту, он почистил все свои соцсети и перестал выходить на связь. По последней информации, Распутько попросил у России политическое убежище. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» отметил, что просьбу футболиста о политическом убежище нельзя оставлять без ответа. Возможно, именно Распутько станет ласточкой для тех украинцев, которые хотят жить свободно.